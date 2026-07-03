[헤럴드경제=채상우 기자] 그룹 빅뱅의 멤버 지드래곤(본명 권지용)이 유네스코 세계유산위원회 홍보대사로 발탁됐다.

3일 국가유산청은 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 홍보대사로 지드래곤을 위촉했다고 3일 밝혔다.

국가유산청은 “‘작은 참여가 세상을 바꾸고 평화를 만든다’는 저스피스재단의 가치가 유네스코가 추구하는 ‘평화를 위한 국제협력’ 정신과 맞닿아 있다”며 “국내에서 처음 열리는 세계유산위원회의 의미를 세계에 알릴 적임자로 판단해 지드래곤을 홍보대사로 선정했다”고 위촉 배경을 설명했다.

지드래곤은 캠페인 홍보 영상 및 행사 등에 참여해 ‘문화와 참여를 통한 평화’ 메시지를 전한다.

지드래곤 측은 “세계유산은 인류 모두가 함께 지켜야 할 공동의 자산인 만큼 많은 사람들이 공감하고 함께 행동할 수 있는 평화의 메시지를 전하고 싶다”고 소감을 말했다.

지드래곤은 K팝을 넘어 문화예술 전반에서 세계적인 영향력을 발휘해 온 아티스트다. 지난 2024년 저작권 수익을 기부해 공익법인 저스피스재단을 설립, 명예이사장으로 활동 중이다.

저스피스재단은 ‘정의’와 ‘평화’를 바탕으로 예술과 창의성을 통해 사회문제를 해결하는 공익 플랫폼이다.

재단은 이번 제48차 세계유산위원회의 국내 개최를 계기로 유네스코와 협력해 세계유산 보호를 위한 시민참여 캠페인 ‘헤리티지 인 피스’를 오는 10일 시작한다. 캠페인을 통해 조성된 기부금은 유네스코 세계유산기금에 전달돼 전쟁과 기후 위기, 자연재해 등으로 위협받는 세계유산 보호에 사용될 예정이다.

이번 유네스코 세계유산위원회 본회의는 19일부터 29일까지 부산 벡스코에서 진행된다. 유네스코 세계유산위원회가 한국에서 열리는 것은 이번이 처음이다.