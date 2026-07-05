증포동 시내 위치…마트·공원·학교 도보권 20년 차 단독주택…“관내 실거주 수요 중심 접근” [영상=이건욱 PD]

현관문 열면 어린이집! 148평 3층 주택 경매[땅땅!경매]

[헤럴드경제=윤성현 기자] 헤럴드경제가 이번에 찾은 경매 매물은 경기도 이천시 증포동에 위치한 3층짜리 단독주택입니다. 단독주택지 안에 자리한 물건으로, 대지면적은 490㎡, 약 148평에 달합니다. 건물 연면적도 약 81평 규모입니다. 넓은 마당과 조경, 차고를 갖추고 있습니다.

입지도 단독주택치고는 생활권이 나쁘지 않습니다. 인근에는 증포동 아파트 단지가 자리하고 있고, 증포공원과 마트, 음식점, 카페 등 생활 인프라도 도보권에 있습니다. 이천종합터미널까지는 차량으로 약 15분, 경강선 이천역까지는 차량으로 약 20분 정도 걸립니다.

가격도 눈길을 끕니다. 최초 감정평가액은 7억8499만원이었지만, 한 차례 유찰되며 현재 최저매각가격은 5억4949만원까지 낮아졌습니다. 다음 매각기일은 오는 7월 8일입니다.

조건과 가격을 보면 매력적인 물건입니다. 다만 이천이라는 지역성, 20년 차 단독주택이라는 점, 대가족이나 관내 실수요자로 수요층이 제한될 수 있다는 점은 따져봐야 합니다. 차고와 마당, 소나무까지 갖춘 이천 증포동 150평 단독주택의 실제 모습은 영상에서 확인할 수 있습니다.