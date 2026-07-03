염증 해소 관여 ‘포르밀 펩타이드 수용체2’ 활성화 기전 점안제 국내 주요 의료기관서 환자 150명 대상 안전성·유효성 평가 착수 내년 하반기 최종 방문 목표…단순 억제 넘어 근본적 치료 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴온스가 펩타이드 기반 안구건조증 치료 신약후보물질 ‘HUC1-394’의 임상 2상 시험을 본격화한다.

휴온스는 안구건조증 신약후보물질 ‘HUC1-394’의 임상 2상 첫 환자 등록을 성공적으로 완료했다고 3일 밝혔다. 휴온스는 지난 3월 HUC1-394의 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받은 후, 환자 선별과정을 거쳐 이날 첫 환자 등록(FPI)을 마쳤다.

이번 임상 2상은 연세대학교 의과대학 세브란스병원을 포함한 국내 주요 의료기관에서 안구건조증 환자 150명을 대상으로 진행된다. 다기관, 무작위배정, 이중눈가림 방식으로 HUC1-394의 안전성과 유효성을 평가하며 본격적인 임상 데이터 확보에 나설 계획이다.

휴온스는 내년 하반기 마지막 환자의 마지막 방문(LPLV)을 목표로 임상을 진행한 뒤 임상 결과보고서(CSR)를 발표할 예정이다. 임상 2상에서 유효성과 안전성 데이터가 확보될 경우 곧바로 임상 3상 준비에 착수한다는 방침이다.

HUC1-394는 휴온스가 노바셀테크놀로지로부터 도입한 펩타이드 기반 점안제다. 체내 염증 해소 과정에 관여하는 ‘포르밀 펩타이드 수용체 2(FPR2)’를 활성화하는 기전을 가진다. 단순한 염증 억제를 넘어 염증 반응을 정상적으로 종료시키고 손상된 조직을 회복시킴으로써 안구건조증의 근본적인 치료 효과를 기대할 수 있는 신약후보물질로 주목받고 있다.

박경미 휴온스 연구개발총괄 부사장은 “임상 2상 첫 환자 등록을 기점으로 연구진과 긴밀히 협력해 개발 속도를 높이겠다”며 “안구건조증 환자들에게 혁신적인 치료 대안을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.