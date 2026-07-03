[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 3일 이제 막 시작되는 22대 후반기 국회에 대해 “쉼 없이 달리면서 일하는 만큼 성과를 만드는 국회가 될 것”이라고 했다.

한 직무대행은 이날 서울 드래곤시티호텔에서 열린 의원 워크숍에서 “후반기 국회, 특히 올해 연말까지 국회는 대한민국의 미래를 결정할 또 하나의 분수령”이라며 이같이 말했다.

그는 “이재명 정부의 주요 국정 과제 입법을 올해 연말까지 마무리하도록 하겠다”며 “오늘 워크숍은 당정청이 하나가 돼 집권 여당의 책임을 되새기고 차질 없이 민생 입법 완수를 다짐하는 자리가 될 것”이라고 했다.

한 직무대행은 야당 몫으로 남겨진 국회 상임위원회 7곳과 관련해 “우리 부처에서 걱정이 많이들 있다고 한다”며 “국정 과제 입법을 속히 처리해야 되는데 못 하는 것이 아닌가 많은 고민이 있다고 들었다”고 말했다.

이어 “저희가 법 개정으로 잘못된 것은 하지 못하도록 할 테니 걱정하지 말라”며 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사 진행 방해) 요건 강화 및 패스트트랙(신속 처리 안건) 기간 단축 등을 골자로 한 국회법 개정을 재차 예고했다.