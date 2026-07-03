8월 8~9일 현직 진학지도 교사와 맞춤형 수시 지원전략 상담 제공 7월 6일 오전 10시부터 강북구청 홈페이지 선착순 모집… 참가비 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 정창수)는 수험생 개개인의 성적과 진로를 반영한 맞춤형 지원전략을 제공해 입시 준비를 돕기 위해 ‘2027학년도 수시 대비 진로진학상담’ 참여자를 모집한다.

상담은 오는 8월 8일과 9일 오전 9시부터 오후 7시까지 메리츠화재연수원 대강의실에서 진행된다. 상담 대상은 2027학년도 대학입시를 준비하는 수험생과 학부모 총 180팀이다.

상담은 서울시교육청교육연구정보원 대학진학지도지원단 소속 현직 교사들이 맡는다. 참가자들은 모의고사, 내신 성적 등 개인별 성적자료를 바탕으로 50분 동안 1:1 맞춤형 진학상담을 받을 수 있다.

참가비는 무료이며, 7월 6일(월) 오전 10시부터 강북구청 홈페이지 통합예약시스템(통합예약→구정참여/공모→수시접수프로그램)에서 선착순으로 신청할 수 있다. 구는 정원 모집 마감 이후 대기자 접수를 진행해 결원 발생 시 순차적으로 참여 기회를 제공할 예정이다.

상담시간 배정, 상담신청서 제출 등 신청 절차 관련 상세 내용은 통합예약 내 안내사항에서 확인하거나 교육지원과로 문의하면 된다.

정창수 강북구청장은 “대입 수시는 학생마다 성적과 활동, 희망 진로에 따라 지원전략이 크게 달라지는 만큼 전문 교사와의 맞춤형 상담이 매우 중요하다”며 “이번 상담이 수험생과 학부모들이 자신에게 맞는 입시 전략을 세우는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.