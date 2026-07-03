창립기념식 첫 ‘사장 토크콘서트’ 한국해양구조협회 7천만원 전달

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)가 오는 5일 창립 8주년을 맞아 소통과 지역사회 나눔의 시간을 가지며 창립의 의미를 되새겼다. 해진공은 2일 부산 본사에서 창립 8주년 기념행사를 열고 사장이 직원들과 대화를 나누는 토크콘서트를 개최했다.

이번 창립 기념행사는 기념사 중심에서 벗어나 기관장이 직원들의 질문에 직접 답하고 의견을 나누는 방식으로 진행됐다. 수평적인 소통 문화를 정착시키고 구성원들과 함께 조직의 미래를 만들겠다는 것이다.

토크콘서트는 직원들이 사전에 제출한 질문에 대한 답변과 현장에서 추가 질문을 받는 형식으로 진행됐다. 이 자리에서 안병길 사장은 ▷해진공의 경영 방향과 조직 문화 개선 ▷직원들의 관심사 등에 대해 허심탄회하게 대화를 나누며 공감대를 형성했다.

이날 최근 136대 1의 치열한 경쟁을 뚫고 입사한 2026년 상반기 신입사원에 대한 임명장 수여식도 개최됐다. 안 사장은 신입사원 9명에게 공사 배지를 달아주며 해진공의 가족이 된 이들의 새로운 출발을 축하했다. 신입사원들은 입문 교육과 직무교육을 통해 공사의 주요 산업과 역할에 대한 이해를 높인 후 다음 달 말 현업 부서에 배치될 예정이다.

전 임직원은 이어 부산 영도 남항을 찾아 한국해양구조협회와 공동으로 해양환경 정화 봉사활동을 전개했다. 임직원들은 해안가와 항만 주변에 방치된 쓰레기를 수거하고, 한국해양구조협회에 해양환경 보전 활동 지원을 위한 기부금 7000만원을 전달했다.

안병길 사장은 “창립 8주년을 맞아 해진공은 앞으로도 국민과 해양산업의 든든한 동반자로서 지속 가능한 해양산업 발전은 물론 사회적 가치 실현에도 앞장서는 종합 해양지원기관이 되겠다”고 말했다.