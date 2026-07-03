총사업비 2900억원, 연면적 5만8809㎡(지하1층~지상4층) HJ컨소시엄 ‘올해 9월 착공, 2030년 10월 공사 완료’ 제시

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시 건설본부는 ‘벡스코 제3전시장 건립사업’ 기본설계기술제안입찰의 실시설계적격자로 ㈜에이치제이 중공업 컨소시엄이 선정됐다고 3일 밝혔다.

총사업비 2900억원을 들여 해운대구 우동 벡스코 제1전시장 야외주차장 부지에 연면적 5만 8809㎡(지하 1층~지상 4층) 규모의 건물을 건립하는 이번 사업 컨소시엄에는 에이치제이 중공업, 계룡건설산업 주식회사, 주식회사 동원개발, 태림종합건설㈜, ㈜온라이프건설 등이 참여한다.

제3전시장은 2023년 7월 기본설계 용역에 착수해 2024년 12월 완료했으며, 대형공사 입찰방법 심의 등 행정절차를 거쳐 2025년 11월 입찰을 공고했다. 실시설계적격자로 결정된 ㈜에이치제이 중공업 컨소시엄은 공사기간 50개월을 제시했으며, 올해 9월 우선시공분 공사 착수를 시작으로 2030년 10월경 준공 계획인 것으로 알려졌다.

제3전시장은 우선시공분 공사를 먼저 착공하고, 병행 진행되는 본공사의 실시설계가 완료되면 순차적으로 본공사에 착수하는 설계·시공병행방식(Fast Track Method)으로 추진될 예정이다. 제3전시장이 완공되면 기존 전시장의 가동률 포화 문제를 해소하고, 글로벌 마이스(MICE)산업의 변화 트렌드에 부합하는 전시컨벤션센터 조성으로 국제 컨벤션 유치 경쟁력도 높아질 것으로 기대된다.

한편, 이번 기본설계기술제안입찰에는 ㈜에이치제이 중공업 컨소시엄과 남광토건㈜ 컨소시엄 등 2개 컨소시엄이 참여해 치열한 경쟁을 펼친 것으로 알려졌다. ‘기본설계기술제안입찰’은 발주기관이 교부한 기본설계서를 검토한 입찰자가 공법개선, 공사관리 방안, 공기단축 및 원가절감 등의 기술제안서를 작성해 입찰서와 함께 제출하는 입찰방식으로, 상징성·예술성 등 고난도 기술력이 필요한 대형공사 입찰방식이다.

시는 올해 6월 기술심의를 통해 기술제안서를 평가한 결과를 조달청에 제출했으며, 조달청은 입찰 가격점수를 반영해 3일 실시설계적격자를 최종 선정했다. 시는 공사로 인한 벡스코 제1전시장 등 기존 시설 운영 영향을 최소화 하기 위해 ㈜벡스코와 지속 협의하며 단계별 공사를 추진할 방침이다.

김효숙 시 건설본부장은 “시대적 요구에 맞는 전시컨벤션센터를 건립해 국제관광도시 부산의 위상을 높이겠다”며 “기존 전시장 운영에 지장이 없도록 공사 관리계획을 철저히 수립하겠다”고 말했다.