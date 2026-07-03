2026년 상반기 누적 인용 수 152만회 기록

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 최현덕)는 市 공식 블로그가 2026년 7월 ‘네이버 메이트’ 사회 주제 이달의 메이트로 선정됐다고 3일 밝혔다.

‘네이버 메이트’는 네이버가 2026년 6월부터 새롭게 시작한 프로그램으로, 블로그ㆍ카페ㆍ지식iN 등 네이버 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스 전반에서 주제별 전문성과 차별성, 다양성을 갖춘 창작자를 선정한다.

남양주시 공식 블로그는 2026년 상반기 누적 인용 수 152만회를 기록하며 신뢰성과 전문성을 인정받아 사회 주제 네이버 메이트로 선정됐다.

특히 사회 분야는 정책ㆍ생활 정보 콘텐츠가 포함된 분야로, 이용자의 실생활에 도움이 되는 공공정보를 제공한다는 점에서 의미를 더했다.

원경희 홍보담당관은 “이번 네이버 메이트 선정은 남양주시 공식 블로그가 변화하는 디지털 시대에 맞춰 시민의 알권리를 충족시키기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 시민에게 필요한 정보를 신속하고 정확하게 제공하며 온라인 소통력을 강화하겠다”고 말했다.

한편 시는 지난 2025년 ‘올해의 SNS 대상’에서 블로그 부문 최우수상을 수상하며 블로그 운영 역량을 인정받은 바 있다. 이 밖에도 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 카카오톡채널 등 주요 SNS 플랫폼을 통해 시민과의 소통을 이어가고 있다.