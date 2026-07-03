해양·하천서 폐플라스틱 제거 활동

기아가 글로벌 파트너사인 비영리단체 ‘오션클린업’에 전기차를 지원하고 해양 환경 보호를 위한 협력을 강화한다고 3일 밝혔다.

기아는 지난 2024년 오션클린업에 EV6 1대와 니로 EV 3대를 지원한 데 이어 EV3 2대와 EV4 2대 등 총 4대(사진)의 전기차를 새로 제공한다. 해당 차량은 해양과 하천에서 폐플라스틱을 제거하는 오션클린업의 현장 활동에 활용될 예정이다.

특히, 이번에 제공된 EV3 2대에는 해양 폐플라스틱을 활용한 차량용품인 EV3 전용 트렁크 라이너(매트)가 장착됐다.

EV3 전용 트렁크 라이너는 기아와 오션클린업이 협업하여 태평양 거대 쓰레기 지대에서 수거 후 추출한 해양 폐플라스틱을 활용해 만든 것이다.

이는 해양 폐기물이 사용 가능한 제품으로 재탄생할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례다.

아울러 이번 지원은 기아가 ‘지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더’로서 사회적 책임을 실천하고 지속가능한 모빌리티 솔루션을 제공함으로써 글로벌 사회와 환경에 이바지하고자 하는 브랜드 방향성을 보여준다. 이러한 노력을 인정받은 기아는 지난해 글로벌 유력 시사주간지 뉴스위크의 ‘2025 세계 자동차산업의 위대한 파괴적 혁신가들’ 시상식에서 ‘올해의 지속가능경영’ 부문에 선정됐다. 서재근 기자