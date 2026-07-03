호날두 3골째…월드컵 통산 11골

[헤럴드경제=조용직 기자] 크리스티아누 호날두(포르투갈)와 루카 모드리치(크로아티아)의 희비가 엇갈렸다.

포르투갈은 3일(한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강전에서 호날두의 페널티킥 동점골에 힘입어 크로아티아에 2-1 승리를 거뒀다.

경기는 41세의 슈퍼스타 골잡이 호날두와 40세의 베테랑 미드필더 루카 모드리치의 맞대결이었다. 한 시대를 풍미한 스타인 호날두와 모드리치는 각각 6번째, 5번째 월드컵 무대인 이번 대회를 앞두고 마지막 월드컵이 될 것이라 공언했다. 호날두와 모드리치는 2012년부터 2018년까지 레알 마드리드에서 한솥밥을 먹은 사이다.

크로아티아가 후반 8분 이반 페리시치의 골로 앞서나갔다. 요시프 스타니시치가 오른쪽에서 올린 크로스를 페리시치가 잡아 왼발 슈팅을 골대에 꽂았다.

총공세에 나선 포르투갈은 후반 13분 하파엘 레앙의 오른발 감아차기 슈팅이 크로스바에 맞고, 3분 뒤 호날두가 로빙슛으로 골대를 가른 것은 오프사이드 판정이 나 아쉬움을 삼켰다.

공방이 이어지던 호날두가 후반 23분 포르투갈 공격 상황에서 크로스가 지나갈 때 크로아티아 니콜라 블라시치가 포르투갈 헤나투 베이가를 잡아 넘어뜨리는 파울을 범해 페널티킥 판정이 내려졌다. 페널티킥으로 동점골을 뽑아낸 호날두는 월드컵 토너먼트 첫 득점으로 자신의 월드컵 통산 득점을 11골로 늘렸다. 이 대회에서는 3골째다.

포르투갈은 후반 49분 레앙의 크로스에 이은 곤살루 하무스의 문전 헤더로 2-1 결승골을 뽑아내 역전에 성공했다.

후반 추가시간 10분이 다 지나고 2분 30초를 더 넘긴 시점, 크로아티아 요슈코 그바르디올이 문전 슈팅으로 포르투갈 골대를 갈랐다. 그러나 주심은 비디오판독(VAR) 온 필드 리뷰 뒤 오프사이드에 따른 득점 취소를 선언하면서 포르투갈은 끝내 분루를 삼켰다.

포르투갈은 오는 7일 오전 4시 미국 댈러스 스타디움에서 스페인을 상대로 8강 진출에 도전한다.