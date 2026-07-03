취임사 통해 4대 핵심가치 제시 “금융사 가장 중요한 자산, 신뢰”

최광진(사진) IBK투자증권 대표가 종합금융투자사업자(종투사) 도약과 중소기업 특화 경쟁력 강화를 핵심 과제로 제시하며 ‘신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 IBK투자증권’을 새 경영 비전으로 제시했다.

최 대표는 2일 공개한 취임사에서 “‘믿음이 없으면 설 수 없다’는 무신불립(無信不立)의 자세로 ‘신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 IBK투자증권’을 만들겠다”며 ‘모두의 신뢰’, ‘견고한 성장’, ‘구조적 혁신’, ‘자율과 책임’을 4대 핵심 가치로 제시했다.

그는 “금융회사의 가장 중요한 자산은 신뢰”라며 “고객 중심 경영과 금융소비자 보호를 강화하고 내부통제와 리스크관리 체계를 지속적으로 고도화해 고객이 믿고 거래할 수 있는 차별화된 금융환경을 만들겠다”고 말했다.

종투사 도약을 위한 성장 전략도 내놨다. 최 대표는 “외형 확대보다 안정적인 수익 기반 위의 균형 있는 성장이 중요하다”며 “전 사업부문의 균형 있는 성장과 함께 자본 확충을 추진해 종투사로 도약할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

중소기업 특화 증권사로서의 역할도 더욱 강화하겠다는 방침이다. 그는 “중소·벤처기업에 대한 모험자본 공급을 지속 확대하고 혁신기업 성장을 지원하는 자본시장 본연의 역할을 강화하겠다”며 “‘IBK’라는 정책금융의 신뢰를 바탕으로 믿음직한 자본시장 파트너로 자리매김하겠다”고 강조했다.

1965년생인 최 대표는 부산진고와 고려대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 아이오와대에서 MBA를 취득했다. 1992년 IBK기업은행에 입행해 전략기획팀장과 투자금융부장, 기업투자금융(CIB)그룹장 등을 거쳤으며 지난해부터 IBK투자증권 경영총괄(COO) 부사장을 맡아 은행·증권 간 시너지 사업과 중소기업 특화 전략을 이끌어왔다. 송하준 기자