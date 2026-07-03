도착액 기준 42.6% ↑

[헤럴드경제=배문숙 기자] 중동전쟁 장기회에도 불구, 올해 상반기(1~6월) 외국인직접투자(FDI)가 전년 동기간보다 9%이상 늘었다.

산업통상부는 3일 올해 상반기 신고 기준 FDI가 전년 동기 대비 9.1% 증가한 142억8000만달러(신고액 기준)로 집계됐다고 밝혔다.

실제 집행된 투자 금액인 도착 금액은 107억3000만달러로 전년 동기와 비교해 42.6% 늘었다.

현재 전 세계 투자는 미국과 이란의 전쟁 등 중동 정세 영향으로 전반적으로 위축된 상황이지만 FDI 증가세를 유지한 것은 한국의 투자 환경에 대한 외국인 투자자들의 신뢰가 견고함을 보여주는 것으로 해석된다고 산업부는 설명했다.

특히 반도체, 디스플레이 등 유망 분야로 양질의 신규 자금이 지속해 유입되는 것으로 조사됐다.

세부 투자 실적을 살펴보면 투자 유형과 업종에 따라 차별화된 흐름이 나타났다. 공장을 새로 짓는 그린필드형 투자는 글로벌 투자 불확실성 확대에 따라 전년 동기 대비 1.5% 감소한 108억2000만달러를 기록했다.

반면 인수합병(M&A) 투자의 경우 전년 동기 대비 64.3%나 급증하며 34억6000만달러를 기록했다. 서비스업이 90억7000만달러로 27.9% 증가했다. 특히 금융·보험(47.9%), 부동산(98.8%) 분야로 투자금이 몰렸다.

이에 반해 제조업은 28.4% 감소한 38억1000만달러에 그쳤다. 화공(-17.0%), 전기·전자(-26.5%) 분야는 주춤했으나 자율주행 로봇·헬스케어 등 유망 산업 투자가 유입되면서 기계장비·의료정밀(243.1%) 분야 투자 실적이 개선됐다. 디스플레이 등 비금속 광물제품(34.2%) 투자 실적도 증가했다.

국가별로는 미국(30억5천만달러)과 유럽연합(EU·20억5천만달러)의 투자 실적이 각각 2.5%, 8.1% 감소했다.

일본(14억9000만달러·30.9%↓)과 중국(14억8000만달러·18.6%↓)의 투자 신고도 줄어들었으나 싱가포르·영국 등 기타 국가의 투자 실적으로 기타 국가(62억억달러)의 투자는 65.4% 급증했다.

산업부 관계자는 “역대 최대 실적을 달성했던 지난해의 FDI 모멘텀을 이어 나갈 수 있도록 5극3특 등 국가 산업정책과 연계해 외국인투자 인센티브를 더욱 강화하고, 주요 계기 전략적인 국내외 IR 활동을 전개해 나갈 계획”이라고 말했다.