[헤럴드경제=최원혁 기자] 스페인의 한 남성이 길거리에서 우연히 주운 그림이 2억원대 작품으로 확인됐다. 이 남성은 작품의 가치를 알게 된 뒤 곧바로 경찰에 신고해 원래 주인에게 돌려줬다.

2일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 안드레스 우르타도(57)는 지난달 27일 스페인 남서부 세비야의 한 거리에서 금색 액자에 담긴 그림을 발견했다.

우르타도는 당시 가족과 함께 주말을 보내기 위해 세비야를 방문했었다고 한다. 누군가 해당 그림을 버린 것으로 생각한 그는 그림 자체보다 액자가 마음에 든단 이유로 호텔 방으로 가져간 뒤 자기 집이 있는 무르시아로 돌아갔다.

이후 우르타도는 인공지능(AI)을 통해 해당 그림이 호아킨 소로야의 작품이라는 사실을 알게 됐다.

그는 현지 언론과의 인터뷰에서 “AI가 말도 안 되는 가격을 제시해 마드리드의 경매회사에 전화한 뒤 해당 그림의 사진을 보냈고 경매장 측은 소로야 작품이라고 확인해 줬다”고 말했다.

해변에 있는 두 척의 보트를 그린 이 작품 가격은 최대 15만유로(약 2억6500만원)에 달하는 것으로 알려졌다.

우르타도는 해당 그림이 도난·분실 신고된 작품이라는 보도를 접하곤 경찰에 연락했다. 그는 “그림을 훔친 게 아니라 길에서 주운 것이라고 경찰에 설명했다”고 밝혔다. 경찰은 해당 그림을 세비야에 사는 원소유주 가족에게 반환했다.

소유주 가족은 여러 해 동안 이 그림을 보유해 왔으며 휴가 때마다 함께 가져간 것으로 전해졌다. 이들은 지난 주말에도 이 그림을 차 트렁크에 싣고 해변으로 떠날 예정이었지만 짐을 싣는 과정에서 그림을 건물 벽 옆 인도에 기대어 둔 채 그대로 출발했다고 한다.

이후에 해당 그림이 없어졌다는 사실을 알아채고 그림 행방에 대한 정보를 요청하는 게시물들을 올렸지만 아무런 소식을 듣지 못했다.

경찰을 통해 잃어버린 그림을 되돌려 받은 소유주 가족은 그림을 주운 우르타도에게 작은 선물을 하겠다고 약속한 것으로 전해졌다.

한편 호아킨 소로야(1863~1923)는 19세기 말에서 20세기 초 빛과 해변 풍경의 작품으로 유명한 스페인 화가다. 대표작으로는 해변 산책(1909), 말의 목욕(1909) 등이 있다.