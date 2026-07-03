6일~31일 여름맞이 할인쿠폰전 울산페이 적립 최대 18% 지급

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 ‘울산페달·울산몰 소비진작 행사’를 6일부터 31일까지 진행한다.

이번 행사는 울산페달·울산몰 이용자에게 선착순 할인쿠폰을 제공해 생활 밀착형 소비를 촉진하고 지역 내 온라인 기반(플랫폼) 이용을 활성화하는 데 중점을 두고 있다.

행사 기간 울산페달과 울산몰을 통해 2만원 이상 결제하면 5000원 할인쿠폰을 지급하고, 울산페이 결제 때는 최대 18% 적립금을 지급한다.

또 기존 가맹점의 추천으로 신규 가맹점이 입점할 경우 두 가맹점 모두에게 2주 동안 주문 시 5000원 할인쿠폰을 예산 소진 때까지 진행한다. 쿠폰은 1만5000원 이상 결제 때 사용할 수 있다.

울산페달 내 입점한 티엠티(TMT)피자 및 꾸브라꼬 숯불치킨 쿠폰 행사도 이달 말까지 진행한다. 티엠티(TMT)피자는 1만6900원 이상 결제 시 3000원 쿠폰을, 꾸브라꼬 숯불치킨은 2만1000원 이상 결제 시 3500원 쿠폰을 무제한 제공한다.

울산페달·울산몰 입점을 원하는 사업주는 울산페이 앱 내 ‘가맹점 신청’ 바로가기를 통해 간편하게 신청할 수 있다.