기본사회·에너지 대전환·지역순환경제 등 핵심과제

[헤럴드경제(영암)=서인주 기자] 우승희 영암군수가 지난 1일 삼호종합문화체육센터에서 군민과 기관·사회단체장, 향우 등 500여 명이 참석한 가운데 민선9기 영암군정 출범식을 개최하고 ‘대전환 시대, 빛나는 영암’을 비전으로 내걸며 새로운 출발을 알렸다.

우 군수는 이날 영암공원 충혼탑 참배를 시작으로 민선9기 첫 공식 업무를 수행했다.

그의 첫 결재 문서는 ‘서남권 반도체 클러스터 조성 대응을 위한 대불국가산업단지 확장 연계 기업투자 유치 계획’이었다. 이는 첨단산업 육성과 대불국가산단의 경쟁력 강화를 통해 영암의 미래 성장동력을 선제적으로 확보하겠다는 군정 추진 방향을 명확히 한 것으로 풀이된다.

출범식은 취임선서와 취임사, 축하영상, 비전 퍼포먼스 등으로 꾸며졌다. 영암군은 민선9기 군정의 핵심 가치로 기본사회 실현, 에너지 대전환, 미래산업 육성, 지역순환경제 확대를 제시하고, 군민과 함께 지속가능한 영암의 미래를 만들어가겠다는 비전을 공유했다.

현장에서는 어린이가 군수에게 영암을 더 행복하고 멋진 곳으로 만들어달라는 소망을 담은 임명장을 전달하는 감동적인 퍼포먼스가 펼쳐져 참석자들의 호응을 얻기도 했다.

군은 앞으로 영암형 농촌기본소득과 에너지기본소득 기반 마련, 대통령상을 받은 영암형 통합돌봄 고도화, 청년 등록금·주거·일자리 지원 확대, RE100 산업단지와 에너지신도시 조성, 농정 대전환과 지역순환경제 활성화 등을 민선9기 핵심 과제로 삼아 집중 추진할 계획이다. 이와 함께 주민자치와 군민 참여를 확대해 군민이 체감할 수 있는 실질적인 정책 성과를 만들어간다는 방침이다.

출범식을 마친 우 군수는 통합돌봄 특화사업 대상 가정을 찾아 영양식사 배달과 맞춤형 운동지도를 함께하는 자원봉사 활동에 참여하며 민선9기 첫 공식 일정을 군민 곁에서 민생 행보로 마무리했다.

우승희 영암군수는 “민선8기가 변화와 혁신의 가능성을 확인한 시간이었다면 민선9기는 그 혁신을 군민이 일상에서 체감하는 성과로 완성하는 시간이 될 것”이라며 “평범한 군민이 존중받고 청년이 돌아오며 어르신이 행복한 기본사회 행복도시 영암을 군민과 함께 만들어가겠다”고 강조했다.