[헤럴드경제(평창)=함영훈 기자] 오대산 자락 진부 고을이 이번 주말 고즈넉한 정취를 잠시 잊고 줌바 댄스 축제로 들썩인다.

‘제3회 오대산천 줌바 경연대회’가 주말인 4~5일 진부면 시가지에서 열린다. 전국에서 유일하게 길거리에서 열리는 줌바 페스티벌이다. 국내는 물론 외국인도 이 축제의 존재를 하는 사람들이 늘고 있다.

열기가 너무 뜨거워질까봐, 동계올림픽의 고향답게 대형 제설기(눈을 만드는 기계) 두 대와 스프링클러 수십 대가 쉴 새 없이 물을 분사해 더위를 식혀준다.

힘찬 물줄기를 쏘아 올릴 물대포도 설치돼 ‘워터밤’ 축제 같은 분위기도 연출한다.

올해 행사는 참가팀이 52개 팀으로 늘었고 청소년 댄스 페스티벌 ‘JINBU ON THE STAGE’와 함께 ‘오대산천 전국 청소년 트로트 가요제’도 함께 연다.

무대는 더 화려해졌다. 경연에 나서는 줌바 동호회원들의 춤사위를 모든 객석에서 볼 수 있도록 더 커진 대형 LED 화면을 설치하고 음향은 물론이고 조명도 더 현란해진다.

팀별 경연대회에 순서를 기다리는 시간도 지루하지 않다. 다른 동호회 회원들이 춤사위를 따라 할 수 있도록 무대아래 공간을 더 넓혔다.

이번 축제는 첫날 오후 3시 WARM UP 시연을 시작으로, 52개 팀이 실력을 겨루는 줌바 경연대회, 줌바계의 아이돌로 불리는 SNS(제니퍼(김나영), 김수연, 전서영)와 ZUMBA Next Rising Presenter 2023 Winner 로니(RONY, 서희지)의 마스터클래스와 타이완의 대표 줌바 강사인 제이 린(J-LIN)과 재키(JACKY)의 스페셜게스트 무대가 이어진다.

행사가 오후 3시에서 밤 10시까지 이어지는 만큼 참가 동호인들의 출출한 배를 채워줄 수 있는 간식거리와 생맥주 등이 무대 주변에서 무료로 제공된다.

행사를 준비한 진부면번영회(회장 황봉구)가 평창송어축제위원회(위원장 장동식)와 함께 마련한 3000원짜리 지역상품권도 참가 등록을 한 줌바 동호인들에게 배포된다. 이 상품권은 진부면 식당가 상가에서 현금처럼 사용할 수 있다.

줌바 경연대회를 주관하는 진부면 번영회 황봉구 회장은 수백명의 줌바 동호인들에 상품권,간식,생맥주를 쾌척하게 된 이유를 설명하면서, “진부면의 넉넉한 산골 인심 뿐 만 아니라 대한민국 최대 규모의 김장축제를 운영하는 진부면의 맛있는 맛까지 느껴보시라고 준비했다”고 말했다.