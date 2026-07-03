성수동서 ‘NH드림뱅크’ 팝업 행사 개최 NH올원모임통장·체크카드 2종 홍보 부스 운영 배우 박지훈·기안84 등 MZ팬심 공략 이벤트 개최

[헤럴드경제=정호원 기자] 농협은행은 2일 서울 성동구 성수동 연무장길에서 ‘NH드림뱅크’ 팝업행사를 개최해 MZ세대의 팬심 저격에 나섰다. 이날 행사장에는 농협은행의 광고 모델인 배우 박지훈과 만나기 위해 330대 1의 경쟁률을 뚫고 NH올원모임통장을 개설한 팬들이 성수동 인근에 몰리며 인산인해를 이루기도 했다.

NH농협은행은 성수동에서 지난달 19일부터 오는 18일까지 한 달간 ‘NH드림뱅크’ 팝업 행사를 개최한다. 이날 행사장에는 농협은행의 ‘NH올원모임통장’과 농협카드의 ‘NH트래블리 체크카드’·‘zgm(지금) 저장체크카드’등 상품을 중심으로 한 이벤트존이 총 4개 층에 걸쳐 다채롭게 꾸려져 있었다. 트렌디한 캐릭터와 다양한 게임 부스가 운영되면서 성수동 일대 MZ세대의 발길이 이어졌다.

특히 이날은 NH올원모임통장 신규 개설 이벤트의 일환으로 농협은행의 광고 모델인 배우 박지훈이 팝업 현장을 방문해 팬미팅을 하면서 고객 방문 열기가 더욱 뜨거웠다. 행사 시작 전부터 몰린 수십 명의 인파가 팝업스토어 인근 도로까지 길게 줄을 늘어설 정도였다.

이날 팬미팅 이벤트의 경쟁률은 무려 330대 1에 달했다. 치열한 경쟁을 뚫고 초청된 팬들은 3층 카페 공간에서 일일 바리스타로 변신한 배우 박지훈이 직접 만들어주는 음료와 간식을 받으며 인사를 나눴고, 별도로 마련된 공간에서 팬미팅을 즐겼다.

현장을 찾은 고객은 대부분 여성 팬들이었다. 20대 여성 A씨는 “베트남 콘서트까지 찾아갈 정도로 배우 박지훈의 열렬한 팬인데, 모임통장을 개설하고 신청한 이벤트에 덜컥 당첨돼 최애(가장 좋아하는) 배우와 직접 만날 수 있었다”며 환한 미소를 지어 보였다.

이번 팝업스토어는 단순히 스타를 보는 것을 넘어, 다양한 체험형 이벤트를 통해 농협은행의 중점 금융 상품들을 MZ세대에게 자연스럽게 소개하는 자리였다. 주력 상품은 ‘NH올원모임통장’과 ‘체크카드’였다.

1층 플레이존에서는 ‘모임력 테스트’라는 간단한 설문조사를 통해 개인의 모임 성향을 파악할 수 있다. 결과를 받은 뒤에는 친구와 함께 모임통장 잔액을 늘려가는 콘셉트의 게임존에서 게임 머니를 획득할 수 있으며, 사진 부스에서 모임원들과 추억을 남기면 세상에 하나뿐인 ‘모임증’도 발급받을 수 있다.

2층 카드 2종이 집중 조명됐다. ‘여행’을 테마로 한 트래블 카드 소개 코너에서는 발리, 산토리니 등 전 세계 주요 여행지를 배경으로 한 디지털 월(Digital Wall)에서 인증샷을 찍고, 카드 스티커존에서 자신만의 카드 플레이트 디자인을 출력해 꾸밀 수 있도록 했다. 여권 커버 리폼 존도 함께 마련돼 여행을 준비하는 고객들의 설레는 마음을 자극했다.

부스에서는 웹툰 작가 기안84가 디자인에 참여한 ‘NH트래블리 체크카드’ 한정판 플레이트를 소개했다. 기안84 특유의 위트 있는 일러스트와 자유로운 감성이 고스란히 담긴 것이 특징이다. NH트래블리 체크카드는 해외 결제·출금 시 원화 환산 절차 없이 현지 통화로 즉시 결제 및 출금된다. 특히 자동 충전 서비스를 겸비해 외화 잔액이 부족해도 원화 계좌에서 자동으로 환전·인출되는 편리함까지 갖췄다.

최근 출시된 ‘zgm(지금) 저장체크카드’의 인기도 상당했다. NH농협카드는 브랜드 홍보 모델이자 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 역을 맡아 ‘천만 배우’ 반열에 오른 배우 박지훈의 강력한 팬덤을 겨냥해 이번 특화 상품을 선보였다. 전월 실적 50만 원 이상 충족 시 월 최대 6000원, 30만 원 이상 시 3000원의 할인 혜택을 제공한다. 주요 할인 대상은 ▷온라인 결제 3% ▷카페 4% ▷H&B(헬스앤뷰티) 4%다. 또한 전월 실적(30만·50만 원)에 따라 디지털 콘텐츠 영역에서 5% 할인(월 최대 2000원 상당)을 제공하며, 전 세계 국제공항 라운지 무료 이용 혜택도 담겼다. 디자인은 배우 박지훈의 비주얼이 담긴 ‘PHOTO형’과 박지훈의 공식 팬덤 색상을 활용한 ‘COLOR형’ 중 선택할 수 있다.

체험을 모두 마친 3층에서는 NH모임통장 발급 고객을 위한 특별한 베이커리 공간이 기다리고 있다. 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연해 폭발적인 인기를 얻은 ‘나폴리 맛피아’(권성준 셰프)가 직접 개발한 시그니처 디저트와 음료가 제공된다. 특히 ‘우리 농산물’을 콘셉트로 쌀푸딩, 누룽지 스무디, 버블 식혜, 쌀크림 라떼 등 ‘쌀’을 활용한 이색 메뉴들을 선보여 농협 고유의 정체성을 위트 있게 살렸다는 평가를 받았다.