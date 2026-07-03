‘맨해튼 30분’ 팰리세이즈파크 투자 확정 사업비 2.9억 달러 규모, Co-GP로 참여 텍사스 ‘프라스퍼 복합개발’ 하반기 투자 예정 정원주 회장, 美 직접 찾아…글로벌 디벨로퍼 도약

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 미국 부동산 개발사업에 본격적으로 뛰어들며 글로벌 디벨로퍼 전환에 속도를 낸다. 대우건설은 국내에서 쌓은 주택공급 역량과 베트남 스타레이크시티 등 해외 신도시 개발 경험을 토대로 약 20년만에 북미 부동산개발 시장에 복귀하게 됐다.

대우건설은 6월 30일 미국 뉴저지주 버겐 카운티 소재 ‘팰리세이즈파크(Palisades Park) 주거개발사업’에 대한 투자를 결정했다고 3일 밝혔다.

‘팰리세이즈파크 주거개발사업’의 총 사업비는 약 2억9100만달러(약 4374억원)로 예상된다. 지상 18층, 540세대 규모의 공동주택과 주차시설, 근린상업시설을 조성할 계획이다.

사업지는 뉴욕 맨해튼 중심업무지구까지 차량 약 30분 거리로, 뉴어크 국제공항과 라과디아 공항까지 약 20분 내 이동이 가능하다. 또한 미국 최대 한인 커뮤니티 중 하나인 뉴저지 한인타운과 인접해 있다. 맨해튼으로 출퇴근하는 전문직 종사자와 신혼부부, 한인 커뮤니티 생활권을 선호하는 주민들을 중심으로 큰 관심을 받을 것으로 기대된다.

이번 사업에서 대우건설의 미국 투자법인인 두사이(DUSAI, Daewoo USA Investment)는 뉴욕 현지 전문 부동산 개발기업인 타마레스(Tamares)와 공동 시행사(Co-GP, General Partner)로 참여한다.

양사는 오는 7월 말 합작법인(JV) 협약 체결 및 토지 매입을 완료하고, 잔여 인허가와 투자자 모집 절차를 거쳐 2028년 착공할 계획이다. 공사기간은 약 32개월이며, 2031년 준공 및 운영을 거쳐 매각 예정이다.

대우건설의 미국 부동산 시장 진출은 약 20년 만이다. 1988년 시애틀 노인주택 사업을 시작으로 1997년 뉴욕 맨해튼 트럼프 월드타워 프로젝트 등 2000년대 중반까지 텍사스, 뉴욕 등지에서 주택사업을 진행했다. 이후 2023년 뉴욕에 현지 법인을 설립하면서 북미 부동산 시장 재진출의 기반을 마련했다.

지난해 9월에는 정원주 회장이 텍사스주 댈러스 인근 프라스퍼 지역을 방문해 현지 개발사 오리온 알이 캐피털(Orion RE Capital)과 복합개발 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 미국 부동산 시장 재진출을 위해 노력해 왔다.

한편 대우건설은 푸르지오와 써밋 브랜드를 중심으로 국내에서는 주택 공급 및 시공 실적을 축적해 왔으며, 베트남 하노이 스타레이크 시티 등 신도시 개발사업을 통해 해외 부동산 개발에서 경쟁력을 입증해 왔다. 스타레이크 시티는 시행, 개발, 분양, 운영까지 수행하는 대표적인 해외 복합도시 개발사업으로, 한국 건설사의 해외 디벨로퍼 역량을 보여주는 대표 사례로 평가받고 있다.

이 같은 개발 역량은 이번 사업 수주 과정에서도 긍정적으로 작용했다. 현지 관계자에 따르면 뉴저지 한인사회를 중심으로 대우건설의 사업 참여를 희망하는 의견이 꾸준히 제기됐다고 한다.

대우건설은 이번 프로젝트를 계기로 단순 도급 방식의 해외사업 참여가 아닌 시행사로서 투자와 개발 역량을 축적하고, 북미 부동산 시장에서 안정적인 개발사업 플랫폼을 구축해 나갈 계획이다. 뉴욕, 뉴저지를 위시한 미국 동부와 텍사스 지역은 견고한 임대주택 수요와 성숙한 부동산 금융시장을 갖춘 시장인 만큼 현지 개발사와의 협업을 통한 개발사업 확대 가능성이 높은 지역으로 평가된다.

특히 올해 하반기에는 미국 텍사스 ‘프라스퍼 복합개발사업’도 본격적으로 추진할 예정이다. 프라스퍼 시는 미국내 최고수준의 공립학교를 보유한 떠오르는 신흥부촌 지역으로 중간가구 연평균 소득수준이 약 19만 달러에 이른다. ‘프라스퍼 복합개발사업’ 역시 상류층을 대상으로 한 최고급 주택과 명품 하우스, 호텔, 오피스 등으로 구성될 예정이다.

대우건설 관계자는 “이번 팰리세이즈파크 주거개발사업은 국내에서 축적한 주택사업 경쟁력과 해외 부동산 개발 역량을 미국 시장으로 확장하는 첫 번째 사업”이라며 “앞으로도 미국을 비롯한 주요 해외 부동산 시장에서 현지 우수 파트너와의 전략적 협력을 바탕으로 개발사업을 확대하고, 글로벌 디벨로퍼로서 새로운 성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.

한편 대우건설은 원전 시장 확대, 중동 전쟁 종식 등으로 해외 사업에서 일감 확보 기대감이 높아지고 있다. 대우건설 해외사업단과 원자력사업단을 통합해 글로벌인프라본부를 신설하며 글로벌 원전 밸류체인 내 참여를 추진 중이다. 최근엔 ‘중동재건 태스크포스(TF)’를 꾸려 중동 재건 수요에 대응하고 있다.