“한국 체육 멈춰선 안 돼” 호소

[헤럴드경제=조용직 기자] 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄가 27일째 이어진 2일 국회 국정조사특별위원회의 현장조사 이후에도 개표함 반출이 이루어지지 않았다. 이에 대한체육회는 회원종목단체의 업무 정상화가 또다시 미뤄진 데 대해 깊은 유감을 표했다.

대한체육회는 이날 “국정조사의 목적과 진실 규명의 필요성을 존중한다”며 “그러나 장기간 이어지고 있는 출입 제한으로 회원종목단체들은 국가대표 선수 지원, 국제대회 준비, 국내대회 운영 등 필수 업무 수행에 어려움을 겪고 있으며, 그 피해는 결국 선수와 지도자를 비롯한 체육인들에게 돌아가고 있다”고 지적했다. 대한체육회는 “대한민국 체육이 더 이상 이러한 상황으로 피해를 입어서는 안 된다”고 호소했다.

아울러 대한체육회는 이번 사태와 관련해 선거관리위원회의 법적 책임 여부와 회원종목단체의 피해보상 가능성에 대한 법률 검토를 진행할 예정이며, 그 결과에 따라 필요한 법적 조치를 추진해 나간다는 방침이다.