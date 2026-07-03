- ‘함께 만드는 내일, 대전 협동조합’ 주제…협동·상생 가치 확산

[헤럴드경제= 이권형기자] 협동과 상생의 가치를 공유하고, 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현에 기여해 온 협동조합의 역할과 성과를 되새기기 위한 기념식이 열렸다.

대전시는 3일 한남대학교 서의필기념관 중회의장에서 허태정 대전시장을 비롯해 협동조합 조합원과 사회적경제기업 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘대전시 협동조합의 날 14주년 기념식’을 개최했다.

이번 기념식은 ‘함께 만드는 내일, 대전 협동조합’을 주제로 협동조합 활성화와 지역사회 발전에 기여한 유공자와 우수기업에 대한 표창(대전시장 표창 5건, 한밭협동조합연합회 표창 3건)을 진행했으며 참석자들은 수상자들을 축하하며 협동조합의 사회적 역할과 가치를 다시 한번 되새기는 시간을 가졌다.

이어 진행된 우수사례 발표에서는 지난 2025년 스타협동조합 우수기업 2곳과 2026년 협동조합 자립강화 우수기업 1곳이 지역사회와 함께 성장해 온 성공사례를 소개하며, 협동조합의 지속 가능한 성장 방안에 대한 다양한 의견을 나눴다.

행사장 내 홍보·판매존에서는 다양한 협동조합의 제품과 서비스를 선보여 시민들에게 협동조합의 가치와 우수성을 알리고 이해와 관심을 높이는 계기를 마련했다.

허태정 대전시장은 “이번 기념식은 협동조합의 성과를 공유하고 협동과 상생의 가치를 되새기는 뜻깊은 자리였다”며 “협동조합은 지역경제 활성화와 공동체 회복에 중요한 역할을 하는 만큼 앞으로도 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.