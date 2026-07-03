기후테크 혁신 설루션, 미래세대 관점서 풀어내 에너지 인프라 전환을 위한 기후기술 소개

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대차 정몽구 재단은 지난 2일 서울 명동 온드림 소사이어티에서 기후테크 연구의 의미를 공유하고, 기후위기 해결에 관심 있는 대중과의 소통을 확대하기 위한 ‘2026 그린 소사이어티 공개강연 시리즈’를 개최했다고 3일 밝혔다.

‘에너지 트릴로지: 기후테크가 바꾸는 에너지의 생산·전환·활용’을 주제로 진행된 이번 행사는 에너지 전환을 가능하게 하는 기후기술을 미래세대의 눈높이에서 쉽게 전달하고, 기술이 실제 산업과 사회에 어떻게 적용될 수 있는지 함께 논의하는 소통형 강연으로 마련됐다.

행사는 강수일 유엔 기후기술센터·네트워크(UN CTCN) 대한민국 협력연락사무소 부소장의 기조강연으로 시작됐다. 강 부소장은 ‘기후변화대응을 위한 기후기술혁신 및 협력’을 주제로, 기후기술이 연구개발 단계를 넘어 실제 현장에 적용되고 확산되기 위해서는 국제협력과 실증 기반의 기술 전환이 중요하다고 설명했다.

이어진 패널 토론은 KBS 신방실 기상전문기자가 진행을 맡아 복잡한 기후기술을 청중의 눈높이에 맞춰 쉽게 풀어냈다. 토론에는 현대차 정몽구 재단의 기후테크 육성 프로젝트 ‘그린 소사이어티’에 참여 중인 스타트업 3팀이 무대에 올라 에너지 전환의 흐름을 구성하는 생산, 전환, 활용의 세 축을 중심으로 각 기술의 현재와 가능성을 소개했다.

에코하이드로 팀의 유성종 한국과학기술연구원 수소·연료전지연구단장은 친환경 수소 생산 기술을 소개했다. 이어 휴젝트의 성태현 CTO는 에너지 사용 과정에서 발생하는 손실을 줄이고 효율을 높이는 기술을, 한국그리드포밍의 강지성 대표이사는 재생에너지 확대에 따라 중요성이 높아지고 있는 전력망 안정화 기술을 소개했다.

정무성 현대차 정몽구 재단 이사장은 “에너지 전환은 기후위기 대응의 핵심 과제이며, 이를 실현하기 위해서는 기술의 개발뿐만 아니라 사회적 이해와 공감이 함께 뒷받침되어야 한다”며 “앞으로도 그린 소사이어티를 통해 연구실의 기후기술이 실제 산업과 사회 현장으로 확산될 수 있도록 지원하고, 미래세대와 함께 기후기술의 가능성을 논의하는 장을 지속해서 마련하겠다”고 말했다.

한편, 현대차 정몽구 재단은 최근 사회혁신 기업가 육성 사업 ‘CMK 임팩트프러너’ 14기에 참여할 최종 20명을 선발하는 등 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.

‘CMK 임팩트프러너’는 재단의 대표 사회혁신 창업 지원 사업인 ‘현대차 정몽구 앙트러프러너십’의 일환으로, 기존 ‘H-온드림 스타트업 그라운드’에서 명칭을 변경해 새롭게 운영된다.