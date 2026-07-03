7월 4일과 5일 상하이 인터내셔널 서킷서 더블헤더 진행 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스’ 공급

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 전기차 레이싱 타이어 독점 공급사이자 오피셜 파트너로 활동 중인 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(이하 포뮬러 E)’ 시즌 12의 제12·13라운드 ‘2026 상하이 E-PRIX’가 오는 4일과 5일 중국 상하이에서 더블헤더 방식으로 개최된다고 3일 밝혔다.

이번 대회가 열리는 ‘상하이 인터내셔널 서킷’은 세계적인 서킷 디자이너 헤르만 틸케가 설계, 총길이 3.051㎞의 트랙에 12개 코너와 긴 고속 직선 구간이 조화를 이루는 세계적인 모터스포츠 경기장이다.

한국타이어는 이번 대회에서도 포뮬러 E 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스’를 공급하며 성공적인 경기 운영을 지원한다. ‘아이온 레이스’는 최고속도 322㎞/h, 제로백 1.86초를 구현하는 차세대 전기 레이싱 머신 ‘GEN3 에보’에 최적화된 레이싱 타이어다.

한국타이어는 대회 기간 동안 경기장 내 ‘팬 빌리지’를 운영하며 글로벌 모터스포츠 팬들과 소통에 나선다. 레이싱 시뮬레이터와 라이브 공연, 게임존 등 다양한 체험 프로그램을 마련하고, 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’ 제품군과 ‘아이온 레이스’를 전시할 예정이다.

한편, 한국타이어는 최근 트럭·버스용 타이어(TBR) 제품군을 넓히기 위해 준대형 카고 전륜용 타이어 신규 규격을 국내에 출시하는 등 다양한 소비자들의 니즈를 충족하기 위해 제품 개발에도 적극 나서고 있다.