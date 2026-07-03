주택 공급·LH 조직 분리 등 개혁 ‘속도’ 전망

[헤럴드경제=홍승희 기자] 약 8개월간 공석이던 한국토지주택공사(LH) 사장에 이성훈 전 청와대 국토교통비서관이 취임했다. 조직 개혁 등 주요 과제를 안고 있는 LH의 수장이 결정되면서 공공주택 공급에 속도가 붙을지 관심이 쏠린다.

3일 관가에 따르면 이 신임 사장은 이날 오전 LH 사장직에 취임해 업무를 시작했다. 이재명 대통령이 전날 LH 사장 임명안을 재가한 데 따른 것이다. 취임식은 다음 주 이뤄질 것으로 전해진다.

이 사장은 1996년 기술고시에 합격해 공직에 입문했다. 국토교통부 도로운영과장, 도시광역교통과장, 부동산개발정책과장, 물류정책과장, 지역정책과장, 기술정책과장 등을 거쳤다.

지난해 현 정부 출범 이후에는 국토교통비서관으로 근무하며 부동산 등 국토교통 현안과 정책에 관해 청와대와 국토부 간 업무를 조율했다. 이 사장은 이 대통령이 경기도지사로 재직하던 2021년 경기도 건설국장으로 파견돼 근무한 이력이 있다.

LH는 이한준 전 사장이 지난해 8월 사의를 표명하고 10월 면직된 뒤 약 8개월간 직무대행 체제로 운영됐다. 앞서 LH 내부 출신 인사들이 후보로 추천됐다가 정부의 반려로 사장 인선이 무산되기도 했다.

장기간 이어진 LH 수장 공백이 마침내 해소되면서 현 정부의 주택 공급에 속도가 붙을지 이목이 쏠린다. 정부가 지난해 발표한 9·7 주택공급 확대 방안에는 LH가 민간에 공공택지를 매각하지 않고 직접 시행을 맡아 공공주택 공급 속도를 높이는 방안이 주요 내용으로 포함됐다.

당시 정부 발표에 따르면 LH가 수도권 공공주택용지 중 민간 매각 없이 직접 시행해 2030년까지 착공할 수 있는 물량은 6만가구 규모로 추산됐다.

이외에도 비아파트를 활용해 단기간 주택을 신속하게 공급하고자 올해 5월 발표된 수도권 매입임대주택 9만가구 공급 방안도 LH가 맡는 핵심 사업이다.

작년 8월 출범한 LH 개혁위원회를 통해 마련된 LH 조직 분리 등 개혁방안도 곧 발표될 것으로 보인다. LH 개혁안은 주택 공급 등 개발사업을 담당하는 기능과 공공임대주택 운영 관련 부채 및 자산 관리 기능을 분리하는 방안이 유력하게 거론된다. 또 공공 분양·임대 등 주택 공급 방식도 함께 공개될 전망이다.