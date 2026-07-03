인디안·데일리스트, 남궁민·장신영 제품 특별가에 트렌드 ‘살안타템’부터 냉감·워셔블 소재 아이템도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 세정그룹의 패션 편집숍 웰메이드(WELLMADE)가 인디안(INDIAN)과 데일리스트(DAILIST)의 시즌 베스트 아이템을 모은 기간 한정 ‘여름 특가전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

최근 국내 주요 패션 플랫폼과 글로벌 SPA 브랜드는 이른바 ‘여름 블랙프라이데이(여름 블프)’를 이어가고 있다. 그 결과, 비수기로 여겨지던 여름이 쇼핑 시즌으로 떠올랐다. 웰메이드도 이런 흐름에 맞춰 17일간 특가전을 준비했다.

남성복 인디안은 기능성과 실용주의에 초점을 맞췄다. 모델 남궁민이 착용해 인기를 끈 여름 니트와 매쉬 조직·쿨링 소재·시어서커 소재 등 특화 소재가 적용된 셔츠 라인업을 강화했다.

여성복 데일리스트는 강한 자외선과 실내외 기온 차에 대비하는 ‘살안타템’과 시어 소재 중심의 제품을 선보인다. 장신영이 착용한 시어 소재의 타이 디테일 셔츠·루즈핏 블라우스·린넨 셔츠가 대표적이다.

특가전 제품들은 온라인 세정몰에서 구매할 수 있다. 전국 웰메이드 매장에서도 신제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.