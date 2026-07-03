미국·유럽 아마존 프라임데이 성과

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이피알은 대표 뷰티 브랜드 ‘메디큐브’가 미국·유럽에서 동시 진행한 아마존 프라임데이에서 독보적인 성과를 기록했다고 3일 밝혔다.

지난달 23~26일 나흘간 진행된 프라임데이는 아마존이 매년 진행하는 대규모 할인 행사다. 미국 아마존 프라임데이에서는 역대 최대 매출액을 기록했다. 행사 기간 중 메디큐브는 아마존 전체 카테고리에서 ‘아이패드’, ‘레고’, ‘에어팟’ 등을 제치고 검색어 순위 1위에 올랐다.

‘제로모공패드’는 2년 연속 아마존 뷰티 전체 부문(Beauty & Personal Care)에서 1위를 차지했다. ‘콜라겐 젤크림’, ‘PDRN 핑크 펩타이드 앰플’ 등 주력 제품도 호조세를 이어갔다. ‘PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티 밤’과 같은 신제품도 매출 성장에 기여했다.

베스트셀러 100위권 내 진입한 메디큐브 제품은 11개에 달한다. K-뷰티를 포함한 전체 뷰티 브랜드 가운데 가장 많은 제품을 순위권에 진입시켰다.

영국·독일·스페인·이탈리아·프랑스 등 유럽 각국에서 진행된 아마존 프라임데이 행사에도 처음 참여했다. 각국 아마존에서 평균 7개 이상의 제품을 뷰티 전체 부문 100위권 내 진입시켰다. 행사 마지막 날에는 영국·스페인·이탈리아에서도 메디큐브가 뷰티 카테고리 검색 순위 1위에 올랐다.

에이피알 관계자는 “이번 프로모션은 미국 내 견고한 브랜드 인기를 재확인하는 동시에, 유럽 시장 내 메디큐브에 대한 높은 소비자 수요를 확인하는 계기가 됐다”라며 “앞으로도 판매 채널 다각화와 현지 맞춤형 브랜딩 전략으로 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.