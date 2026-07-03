[헤럴드경제=박연수 기자] K-뷰티 브랜드를 찾는 ‘해외 코덕(화장품 덕후)’이 늘며 무신사 글로벌 스토어의 뷰티 부문 거래액이 급증한 것으로 나타났다.

3일 연합뉴스에 따르면 무신사 뷰티의 올해 상반기(1~6월) 거래액은 전년 동기 대비 약 4.6배(361%) 늘었다. 무신사 글로벌 스토어는 미국과 일본, 동남아시아 등 13개 지역에 진출했다.

특히 상반기 최대 할인 행사 ‘몬스터 세일’이 성장폭을 키웠다. 지난달 14∼24일 진행한 행사에서는 패션·뷰티 부문 브랜드 3000여개가 참여해 최대 80% 할인 혜택을 제공했다. 그 결과, 6월 뷰티 거래액은 월간 기준 역대 최대를 기록했다.

경쟁력은 단독·차별화 상품이다. 다른 플랫폼에서 접하기 어려운 상품 500여개를 선보이고 있다. 오드타입·위찌·무신사 스탠다드 뷰티 등 PB(자체브랜드)도 운영 중이다.

국가별로는 일본이 두드러졌다. 상반기 일본 거래액은 지난해 같은 기간보다 770% 증가했다. 원씽·듀이트리·더툴랩 등이 참여한 4월 도쿄 팝업 행사에는 7만5000명이 다녀갔다. 참여 브랜드의 평균 거래액은 팝업 전보다 4배 증가했다.

무신사 뷰티 관계자는 “앞으로도 상품 리뷰 자동 번역, 국내 상품 코드 연동, 글로벌 풀필먼트 등 해외 판매 전 과정을 지원해 브랜드가 시장 확대에 집중하는 환경을 제공할 것”이라고 말했다.