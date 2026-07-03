“사소한 통상문제로 긴장 고조 안돼” 李대통령에 ‘실용주의 확대’ 촉구

[헤럴드경제=김영철 기자] 미 하원에서 나온 이른바 ‘쿠팡 보고서’와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근 그룹 일원으로 분류되는 인사가 “시의적절한 경고”라고 평가하면서도, 사소한 통상 문제가 한미동맹에 부담으로 작용해서는 안 된다는 입장을 밝혔다.

2일(현지시간) 1기 트럼프 행정부에서 백악관 국가안보보좌관 비서실장을 지낸 프레드 플라이츠 미국우선주의정책연구소(AFPI) 부소장은 미 보수매체 뉴스맥스에 ‘한미동맹은 필수불가결하고 그렇게 대해야 한다’는 제목의 칼럼을 실었다.

플라이츠 부소장은 미 하원 법제사법위원회가 전날 ‘한국 정부가 쿠팡 등 미 기업을 차별적으로 대우한다’며 내놓은 보고서와 관련해 “시의적절한 경고”라면서 “이런 사안을 정면으로 다룸으로써 한미는 편협한 분쟁보다 전략적 과제를 우선시한다는 것을 보여줄 수 있다”고 주장했다.

플라이츠 부소장은 한국 정부가 미국 기업을 부당하게 대우한다는 법사위 보고서와 인식을 같이 하면서 북핵부터 중국의 야심까지 한미협력이 필요한 심각한 도전 과제 속에 사소한 통상문제로 인해 긴장이 고조되도록 놔둘 수는 없다고 강조했다.

그러면서 “한미 안보사안에 대한 이재명 대통령의 실용주의적 접근은 이미 국방비와 원자력협력 등에서 상당한 진전을 가져왔다”며 “실용주의를 통상문제로 확대하는 것은 (한미)동맹의 기반을 크게 강화할 것”이라고 주장했다.

미 하원 법사위는 전날 공화당 소속 위원장과 규제개혁 담당 소위원장 명의로 중간 보고서를 발표하고 한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기업을 차별대우한다고 주장했다.

이 보고서에 대해 한국 정부는 쿠팡 측의 주장이 일방적으로 반영돼 있다며 유감을 표했다.