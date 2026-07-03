7월 5일까지 불암산 나비정원에서 ‘한밤의 반딧불이 탐험’ 운영 – 생태 교육부터 어둠 속 발광 관찰까지, 아이들과 환경의 소중함 배우는 가족 체험

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 서준오)는 불암산 힐링타운 내 나비정원에서 구민들을 위한 특별한 생태 체험 프로그램인 ‘한밤의 반딧불이 탐험’을 운영한다.

이번 프로그램은 구민들에게 도심 속에서 반딧불이를 직접 관찰하는 기회를 제공함으로써 정서적 힐링과 함께 자연과 생태의 소중함을 느낄 수 있도록 기획됐다.

참여자들은 먼저 시청각실에서 반딧불이의 생김새, 특징, 한 살이 등 생태 이론 교육을 받은 후 국내 서식 반딧불이 3종의 표본을 관찰하며 환경 보전의 중요성을 배우는 시간을 갖는다. 이후 어두워진 나비온실에서 성충 반딧불이의 발광과 암수의 차이 등을 직접 관찰한다. 구는 이번 체험이 아이들이 환경 보존의 중요성을 자연스럽게 배우는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

‘한밤의 반딧불이 탐험’은 지난 6월 27일부터 오는 7월 5일까지 금·토·일요일 저녁 7시 30분부터 8시 30분까지 총 5회 운영된다. 사전 예약을 통해 회당 40명씩 총 200명이 참여할 수 있으며, 유아와 어린이 동반 가족을 대상으로 한다. 미성년자 단독 참여는 불가능하다. 예약은 서울시 공공서비스예약 사이트를 통해 진행되며 참가비는 5000원이다.

한편, 반딧불이 특별 프로그램이 펼쳐지는 ‘불암산나비정원’은 1년 내내 나비를 관찰할 수 있는 노원구의 대표적인 힐링 명소다. 주말과 공휴일에는 하루 최대 1천여 명이 찾는다. 2026년 상반기(6월 30일 기준) 누적 방문객 수는 9만7384명을 기록하고 있다.

나비에게 직접 꿀을 주는 ‘나비 꿀주기 체험’ 등 무료 체험 프로그램을 상시 운영 중이며, 3D 애니메이션 상영과 곤충 아카데미 등을 통해 어린이들을 위한 생태 교육의 장으로서 역할을 톡톡히 해내고 있다. 현재 온실 내에는 나비 약 2000 마리가 살고 있으며 70여 마리의 나비 번데기가 우화를 기다리고 있다.

서준오 노원구청장은 “불암산나비정원은 구민들이 사계절 내내 자연 속에서 힐링할 수 있는 소중한 공간”이라며 “이번 반딧불이 탐험을 통해 아이들이 환경 보전의 소중함을 배우고, 가족들과 함께 한여름 밤의 아름다운 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.