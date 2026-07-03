통행량 많은 서울숲 주변 도로에 선배수로형 빗물받이 설치, 본격 우기 시작 전 정비 완료 기존 시설 대비 넓은 면적으로 도로 위 빗물 배수 효율 향상, 살 간격은 좁아져 보행 불편도 개선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 유보화)는 서울숲 일대 도로에 선배수로형 빗물받이를 도입해 여름철 집중호우 대비에 나섰다고 밝혔다.

‘선배수로형 빗물받이’는 기존 빗물받이보다 빗물 유입 면적을 넓힌 시설로, 도로 가장자리를 따라 연속적으로 설치되는 구조다. 특히 집중호우 시에는 도로에 고이는 빗물을 보다 신속하게 유입시키고 배수할 수 있어 침수 예방에 효과적이다.

정비가 이루어진 서울숲 주변은 공원 이용객과 성수동 상권 방문객이 많은 지역이다. 특히 성수동은 저지대 특성상 집중호우 시 도로 위 빗물을 신속하게 배수 처리하는 것이 중요한 만큼 배수시설 정비 필요성이 높았다.

이에 구는 서울숲 주변 도로 가장자리와 보도 인접 구간 약 600m에 선배수로형 빗물받이를 설치해 도로 배수 기능을 한층 강화했다. 이번 정비는 서울시 예산 지원을 받아 사업비를 확보했으며, 선제적인 집중호우 대비를 위해 장마가 시작되기 전 모든 공사를 마무리했다.

또한, 빗물받이 덮개(그레이팅) 구조도 함께 개선했다. 기존 덮개는 살 간격이 넓어 구두 굽이나 유모차, 자전거 바퀴 등이 끼일 우려가 있었으나, 새롭게 설치한 덮개는 빗물 유입 면적을 확보해 배수 성능을 높이면서도, 살 간격을 좁혀 통행 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하도록 설계됐다.

구는 앞으로도 정비 구간의 현장 상태를 지속적으로 살펴 유사한 침수 취약 구간으로 확대 적용하는 방안을 검토할 계획이다.

유보화 성동구청장은 “서울숲 일대는 주민은 물론 외부 방문객도 많이 찾는 공간인 만큼, 비가 와도 안전하고 편하게 걸을 수 있는 보행 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 하수도 정비와 침수 예방 사업을 지속적으로 추진해 더욱 안전한 도시로 만들어 가겠다”고 말했다.