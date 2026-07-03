[헤럴드경제=김영철 기자] 팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시가 ‘비밀 결혼식’을 앞두고 약 400억원을 기부했다. 미국 연예매체는 이들 커플이 이미 혼인신고를 마쳤다고 보도했다.

AP통신은 2일(현지시간) 스위프트와 켈시가 지역·국립 자선단체 20곳에 총 2600만달러(약 404억원)을 기부했다고 보도했다. 기부처는 뉴욕 푸드뱅크, 로드아일랜드 커뮤니티 푸드뱅크, 미주리 캔자스시티 어린이병원 등이다.

이곳은 켈시의 NFL 팀 연고지인 캔자스시티, 스위프트의 출생지 펜실베이니아, 음악 활동을 시작한 내슈빌, 평소 많은 시간을 보내는 로스앤젤레스(LA), 결혼식을 여는 뉴욕 등 두 사람과 인연이 깊은 지역이다.

기부금을 받은 씨티 하비스트 측은 “이번 기부는 뉴욕에 보내는 연서”라며 “연방정부의 예산 삭감으로 뉴욕 푸드 뱅크 방문자 수가 최고 수준에 다다른 중차대한 시기에 이뤄졌다”고 감사를 표했다.

한편 미국 연예 매체 페이지식스는 이날 복수의 소식통을 인용해 스위프트와 켈시가 소규모의 친지 앞에서 혼인 서약을 했으며, 법적으로 부부가 됐다고 보도했다.

소규모 결혼식은 최근 테네시주(州)에서 진행됐으며, 항공 추적 웹사이트에 따르면 스위프트의 전용기가 지난 주말 필라델피아, 펜실베이니아, 탐파 등 스위프트와 켈시 가족들이 사는 도시에 들른 뒤 내슈빌로 돌아온 것으로 확인됐다.

한 소식통은 “그들은 이미 결혼했다”고 말했고, 또 다른 음악계 인사는 테네시 내슈빌이 이 소식으로 떠들썩하다며 “둘은 이미 법적으로 혼인 상태”라고 전했다.

다만, 뉴욕 맨해튼 시청 관계자는 최근 스위프트의 혼인 허가(wedding license) 신청이 접수됐다는 징후는 없다고 밝혔다.

두 사람의 결혼식은 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 경기장에서 대규모 기밀 행사가 준비되면서 주목받았다.

뉴욕 경찰 내부 문서에 따르면 이 행사는 테일러 스위프트의 결혼식으로, 이날 저녁 100명이 참석하는 리허설 만찬으로 시작돼, 3일에는 1000명의 하객이 모이는 대규모 행사로 진행될 예정이다.

이 행사에는 에드 시런, 폴 매카트니 등이 참석할 것으로 보이며, 자세한 사항은 공개되지 않았다.