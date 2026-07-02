선택받는 콘텐츠·AI 퍼스트 등 실천과제 발표

[헤럴드경제=고은결 기자] 방문신 SBS 사장은 최근 JTBC 상황을 우회적으로 언급하며 올해 하반기 최대 화두로 ‘생존’을 제시했다.

방 사장은 2일 서울 목동 SBS 사옥에서 하반기 최고경영자(CEO) 메시지를 통해 “최근 한 방송사 사태를 계기로 생존이라는 말의 무게감이 그 어느 때보다 크고 무겁게 느껴진다”고 밝혔다.

이어 “허세가 내실을 뒷전으로 내몰 때, 비용과 수익에 대한 무개념이 만연할 때, 그럴듯한 명분으로 포장된 선민의식에 휘둘릴 때 조직은 무너지고 위기는 그 틈을 찾아온다”고 지적했다. 이는 최근 JTBC의 채무불이행(디폴트)으로 비롯된 중앙그룹 회생 사태를 간접 언급한 것으로 풀이된다.

방 사장은 또한 3대 실천과제로 선택받는 콘텐츠, 인공지능(AI) 퍼스트, 수익으로 연결되는 실행을 꼽았다. 그는 “선택받는 콘텐츠는 우리 업의 본질”이라며 “시청률 외에 콘텐츠 판매유통수익, 협찬 등 재원 확보, 커머스와 IP(지식재산권) 확장으로 연결돼야 생존이 가능하다”고 전했다.

이외에 드라마의 글로벌 유통수익 확보, 예능의 팬덤 창출 및 수익 확장, 기술의 AI 전환의 성과물을 기반으로 한 AI 1등 방송 등 본부별 하반기 우선 순위도 부여했다.