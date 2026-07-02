범서읍 중부종합복지타운에 조성 교육 및 체험시설로 AI역량 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 인공지능(AI) 시대에 대응한 주민 교육 기반 구축을 위해 울산 최초로 2일 범서읍 중부종합복지타운 시네마동 1·2층에 ‘울주군 AI교육센터’를 개관하고 운영에 들어갔다.

인공지능교육센터 1층 라운지형 교육장, 2층 AI 체험존과 개인 방음부스로 이루어져 있으며, 화~토요일 공휴일을 제외하고 오전 10시부터 오후 7시까지 운영한다. 교육 프로그램 참가와 방음부스 이용은 센터 홈페이지에서 사전 예약하면 된다.

센터 1층에서는 전자칠판과 벽걸이 디스플레이를 설치한 교육장을 마련해 청년, 중장년, 소상공인, 직장인 등을 위한 맞춤형 교육을 진행한다. 또 AI DJ를 활용한 음악 제작·감상 프로그램도 운영한다.

센터 2층에서는 얼굴 인식 AI를 활용한 캐릭터 생성, QR신분증 발급, 다국어 영상 편지 제작, AI 목소리 분석 등 다채로운 참여형 콘텐츠를 제공한다. 개인 방음부스와 고사양 PC도 갖춰져 있어 영어 회화, 인생 상담이 가능하다.

이순걸 군수는 “인공지능(AI) 활용력이 필수가 된 시대인 만큼, 주민 누구나 일상에서 AI를 유용하게 활용할 수 있도록 전 연령층을 위한 맞춤형 프로그램으로 디지털 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.