0.9원 오른 1555.8원에 주간거래 마감 외인 4.3조 순매도…‘강달러’는 완화

[헤럴드경제=김벼리 기자] 원/달러 환율이 외국인 투자자들의 국내 주식 대규모 매도 등의 영향으로 이틀 연속 1550원대에서 주간 거래를 마쳤다.

2일 서울 외환시장에서 원/달러 환율 주간 종가는 전 거래일보다 0.9원 오른 1555.8원으로 집계됐다. 이날 환율은 전 거래일보다 2.6원 내린 1552.3원으로 출발해 한때 1550.7원까지 떨어졌다. 하지만 마감 직전에 하락 폭을 축소했다.

환율은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 5일(1568원) 이후 최고치인 1554.9원으로 주간 거래를 마친 전날에 이어 이틀 연속 새로운 기록을 썼다.

10거래일째 국내 주식을 순매도 중인 외국인 투자자가 이날도 유가증권시장에서 약 4조3000억원 순매도하면서 환율을 끌어올렸다.

다만 인플레이션(물가 상승) 위험이 낮아졌다는 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 발언에 달러 강세가 주춤한 것은 환율 상승폭을 억제했다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 같은 시각보다 0.176 내린 101.235다.

허장 재정경제부 2차관이 이날 오전 “환율이 펀더멘털(기초요건)에서 괴리돼 쏠림이 심화할 경우 즉시 필요한 시장안정 조치를 단행할 준비가 돼 있다”며 구두 개입성 발언을 한 점도 장중 흐름에 영향을 미친 것으로 보인다.

달러 강세가 주춤하면서 엔/달러 환율도 하락했다. 전날 162.834엔까지 치솟았던 엔/달러 환율은 이날 162엔 초반대까지 떨어졌다. 주간 거래 마감 이후에는 하락 폭을 더 키워 오후 3시 50분께 161.124엔까지 떨어지기도 했다. 엔화 약세가 완화되면서 원/달러 환율도 이날 연장 거래에서 한때 1550원을 밑돌았다.

원/엔 재정환율은 100엔당 958.83원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 3.2원 올랐다.