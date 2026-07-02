시민주권시대 실행 첫걸음 6일부터

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘시민 주권 시대’를 앞세운 구자열 원주시장이 오는 6일부터 관내 25개 읍면동을 순회하는 ‘현장 중심, 시민과의 대화’를 추진한다.

이는 민선9기 시정구호, ‘시민의 뜻을 모아, 함께 만드는 원주’의 의미를 시민과 공유하고, 현장의 목소리를 시정 운영에 반영하기 위해 마련됐다.

구자열 시장은 민선9기 시정목표인 ▷생활이 가벼운 반값 원주 ▷미래로 이끄는 첨단 원주 ▷사람이 모이는 활력 원주 ▷일상이 빛나는 매력 원주 ▷모두를 지키는 안심 원주의 추진 방향을 시민 눈높이에 맞춰 설명할 예정이다.

아울러, 지역별 주요 현안을 살피고 시민 의견을 청취하는 한편, 읍면동 직원들을 격려하며 현장 중심의 소통 행정을 강화할 계획이다.

구자열 시장은 “시정은 시민의 삶이 있는 현장에서 출발해야 한다”라며, “25개 읍면동 현장을 직접 찾아 시민의 뜻을 듣고, 시민과 함께 만드는 원주를 실현해 나가겠다”라고 밝혔다.