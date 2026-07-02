[헤럴드경제=장윤우 기자] 미국 오하이오주 시골 마을에서 아동 16명이 인분이 널려 있는 열악한 환경 속에 방치된 채 발견됐다.

1일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 오하이오주 빈튼 카운티 함덴 마을의 한 낡은 주택에서 전날 아동 16명이 구조됐다. 당국은 이들 중 일부가 최근 4년 가까이 방 한 칸에만 갇혀 지낸 것으로 파악하고 있다.

발견 당시 아이들 중 일부는 말을 하지 못했고, 발달장애가 있는 18세 소녀는 자신의 이름조차 쓰지 못한 것으로 조사됐다. 라이언 케인 빈튼 카운티 보안관은 “우리 가축들도 이보다는 나은 환경에서 지냈을 것”이라며 “역겨운 광경이었다”고 말했다.

아이들의 부모와 조부모 2명 등 4명은 중범죄인 아동 방임 혐의로 기소됐다. 현지 검찰은 별건 수사를 위한 압수수색 영장을 집행하던 중 아이들을 발견했다고 밝혔다. 아이들은 학교에도 다니지 않았고, 가족 외에는 존재를 아무도 몰랐던 것으로 파악됐다.

아이들의 나이는 생후 18개월부터 18세까지였다. 이 중 7명은 병원으로 이송됐고 2명은 헬기로 이송됐으며, 1명은 위중한 상태였던 것으로 전해진다. 검찰은 “아이들의 상태가 거의 야생 동물처럼 보였다”고 설명했다. 아이들은 현재 오하이오주 아동가정복지국의 임시 보호를 받고 있다.

수사당국에 따르면 이 가족은 지난 20년간 오하이오 남부를 옮겨 다니며 의료·행정 기록을 남기지 않으려 한 정황이 있다. 이웃 주민 조지프 스튜어트는 AP통신에 이 가족이 이사 온 이후 “아이는 전혀 보지 못했다”고 말했다.