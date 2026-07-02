출시 50여일 만, 평균 판매량의 7배

삼립은 포켓몬 30주년을 기념해 출시한 ‘포켓몬빵’ 시리즈(사진)가 50여일 만에 1000만봉 판매를 돌파했다고 밝혔다.

이는 삼립의 신제품 빵 평균 판매량 대비 7배 이상 높은 수치다. 기존 포켓몬빵 제품도 30주년 기념 띠부씰을 포함하면서 평균 판매량이 1.5배 증가했다.

가장 많이 팔린 제품은 ‘이상해꽃의 덩굴채찍 솔티카라멜롤’이다. 전체 포켓몬빵 판매량의 22%를 차지했다.

매운맛 열풍과 SNS(사회관계망서비스) 트렌드를 반영한 ‘리자몽의 불대문자 핵불닭팡’도 인기다.

제품 출시와 함께 선보인 ‘띠부씰북(이상해꽃·리자몽)’은 카카오·네이버·KREAM 등 판매 채널 오픈 1분 만에 예약 마감됐다.

삼립은 신제품 3종을 추가 출시했다. 12시간 저온 발효한 포카치아 도우를 사용한 ‘망나뇽의 불고기 포카치아 피자’ ‘고라파덕의 페페로니 포카치아 피자’ ‘피카츄의 순수 우유 푸딩’ 등이다.

삼립 관계자는 “앞으로도 세대 공감을 일으킬 수 있는 제품을 선보일 것”이라고 말했다. 박연수 기자