노동부, 청주 노바렉스서 청년·기업 현장 간담회 개최 예산 9251억원으로 확대…지역 취업 청년 최대 720만원 지급

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 올해 청년일자리도약장려금 예산을 9251억원으로 늘리고 지원 대상을 비수도권 중견기업까지 확대한다. 지원 인원도 11만5000명으로 확대하고, 지역 취업 청년에게는 최대 720만원의 근속 인센티브를 지급해 지방 청년의 취업과 정착을 뒷받침한다는 계획이다.

고용노동부는 2일 충북 청주시 오송읍 건강기능식품 제조기업 노바렉스에서 청년일자리도약장려금 참여기업 대표와 청년 근로자 등이 참석한 현장 간담회를 개최했다. 간담회는 기업과 청년이 지역에서 일하고 성장하는 과정에서 겪는 애로사항을 듣고 실효성 있는 지원 방안을 마련하기 위해 마련됐다.

청년일자리도약장려금은 기업의 인건비 부담을 완화해 청년 신규 채용을 유도하는 정부의 대표적인 청년고용 지원사업이다. 지난해에는 10만7000명의 노동시장 진입을 지원했으며, 2022년 사업 시행 이후 누적 지원 인원은 41만1000명에 달한다.

올해는 사업 규모와 지원 대상을 대폭 확대했다. 예산은 지난해 8026억원에서 9251억원으로 1225억원 늘었고, 지원 인원도 10만7000명에서 11만5000명으로 8000명 확대됐다. 특히 기존에는 빈일자리 업종 취업 청년에게만 지급했던 근속 인센티브를 비수도권 취업 청년 전체로 확대하고, 기업 지원 대상도 우선지원대상기업에서 비수도권 중견기업까지 넓혔다. 이에 따라 비수도권 취업 청년은 기업에 지급되는 채용장려금(최대 720만원)과 별도로 2년간 최대 720만원의 근속 인센티브를 받을 수 있다.

제도 확대 효과도 나타나고 있다. 지난 6월 기준 청년일자리도약장려금을 통해 2만5000개 기업에서 청년 5만5000명이 취업했다. 이는 지난해 같은 기간 2만1000개 기업, 4만5000명보다 증가한 규모다. 이 가운데 비수도권 중견기업 지원 실적은 기업 325곳, 청년 2222명으로 집계됐다.

이날 간담회에서는 지역 기업의 인력난과 청년들의 지역 정착 문제도 집중 논의됐다. 기업 대표들은 “지원 대상이 중견기업까지 확대되면서 청년 채용에 도움이 되고 있다”면서도 “채용 이후 청년들이 지역에 계속 머물 수 있도록 주거와 생활 여건 개선 등 정착 지원이 함께 이뤄져야 한다”고 건의했다.

청년 참석자들도 수도권과의 임금 격차뿐 아니라 주거비 부담, 문화·생활 인프라 부족 등이 지역 취업을 망설이게 하는 요인이라며 지역 취업 청년만을 위한 맞춤형 지원 확대를 요청했다.

김영훈 노동부 장관은 “지역 청년들이 고향을 떠나지 않고 정주하기 위해서는 기업이 양질의 일자리를 제공하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “정부도 기업의 고용 부담을 낮추는 재정 지원과 함께 주거·자산 형성 등 청년들의 지역 안착을 돕는 연계 지원을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.