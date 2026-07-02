제6차 지역산림계획 변경안 확정, 이달중 고시 탄소흡수원 확충·산림재난 예방 중심 전환 남해안 도서 산림 복원·임업인 소득 안정 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 기후위기 심화와 디지털 기술 발전 등 변화한 정책 환경에 맞춰 오는 2037년까지 추진할 장기 산림계획을 정비했다. 산림의 탄소흡수 기능을 확대하고 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 산림재난 대응체계를 구축하는 것이 핵심이다.

경남도는 이 같은 내용을 담은 ‘제6차 지역산림계획 변경안’을 확정했다고 2일 밝혔다. 이번 변경안은 지난해 산림청의 산림기본계획 변경에 따라 상위 계획과의 연계성을 높이고 달라진 산림정책 여건을 반영하기 위해 마련됐다.

도는 지난 6월1일 진주 서부청사에서 최종보고회를 열고 착수·중간보고회에서 제시된 의견과 추가 수정 사항을 반영했다. 변경 계획은 이달 중 고시한 뒤 산림청에 제출할 예정이다.

도는 ‘숲으로 여는 풍요로운 경남’을 비전으로 ▷탄소중립 실현 ▷산림재난 대응 ▷산림생태계 보전 ▷산림복지 확대 ▷임업 경쟁력 강화 등 10대 추진전략을 시행한다.

우선 체계적인 산림 조성과 관리를 통해 탄소흡수원을 확충하고 기후변화에 강한 산림생태계를 구축한다. 산불과 산사태, 소나무재선충병 등 3대 산림재난에는 예방 중심의 상시·통합 대응체계를 적용한다.

특히 AI와 빅데이터를 접목한 ‘스마트 산림공간 디지털 플랫폼’을 구축해 재난 발생 가능성을 조기에 예측하고 현장 대응력을 높일 계획이다. 관련 정보를 통합 관리해 신속한 의사결정과 초동 대응에도 활용한다.

남해안 도서지역의 훼손 산림을 복원하고 생물다양성을 높이는 사업도 추진한다. 산촌과 도시를 연결하는 녹색생활권을 확대하고 생애주기별 산림복지 서비스도 강화한다.

임업인에게는 경영 지원과 임산물 생산·유통체계 개선을 통해 안정적인 소득 기반을 마련한다. 변경된 계획은 도와 시군의 산림사업과 관련 정책 수립의 기본 지침으로 활용된다.

이재철 경남도 환경산림국장은 “탄소중립 실현과 산림재난 대응을 강화해 도민들이 안전하게 숲의 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.