일상 언어만으로 서비스 개발·검증 지원 최신 AI 기술을 개발 과정에 빠르게 적용

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 인공지능(AI)을 활용해 금융 서비스 개발 방식을 혁신하기 위한 ‘KB AI Dev(Development·개발) 센터’를 출범했다고 2일 밝혔다.

KB AI Dev 센터는 AI가 서비스 기획부터 개발, 테스트까지 전 과정에 참여하는 새로운 개발 환경을 구축하기 위해 마련됐다.

기존에는 개발자가 직접 설계와 코딩을 수행했다면 앞으로는 사용자가 원하는 기능을 일상적인 언어로 설명하면 AI가 이를 분석해 설계와 개발, 검증까지 지원한다. 이를 통해 더욱 빠르고 효율적인 금융 서비스 개발이 가능해질 것으로 기대된다.

센터는 ▷코드 자동생성 및 프로토타입 등 AI 개발 ▷보안 및 오류 실시간 AI 검증 ▷기술 적용 테스트 및 적합성 평가 등 연구개발망을 기반으로 개발 전 과정을 지원하는 통합 개발 체계를 제공한다.

특히 외부의 최신 AI 기술을 금융 서비스 개발 과정에 신속하게 적용하는 ‘AI 개발 전진기지’ 역할을 하게 된다. 클로드 코드 등 글로벌 AI 코드 에이전트 설루션을 실무 개발 프로세스에 직접 연계하는 패스트트랙 체계를 도입해 개발 기간을 크게 단축할 것으로 국민은행은 보고 있다.

평소 AI에 관심이 많은 것으로 알려진 이환주 국민은행장은 지난 1일 출범식에 직접 참석해 향후 센터 운영에 대한 설명을 듣고 직원들을 격려했다.

국민은행 관계자는 “금융의 본질인 신뢰와 안정성에 기술 혁신성을 더해 AI 개발 역량을 한층 강화하겠다”며 “앞으로도 글로벌 AI 기술을 활용해 고객에게 편리하고 차별화된 금융 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.