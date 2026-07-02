리어, 듀얼 모터, 퍼포먼스 세 가지 구성 800V 아키텍처·최대 680마력·486km 주행 B&W 사운드 시스템 탑재 판매 가격 7790만~9990만원 9월부터 고객 인도 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘폴스타 3’를 출시했다고 2일 밝혔다.

폴스타 3는 현대적 감성을 더한 스칸디나비안 미니멀 디자인을 바탕으로 유로앤캡 ‘2025 가장 안전한 차’로 선정되며 입증된 동급 최고 수준의 안전성과 더불어 바워스 앤 윌킨스 사운드 시스템 등 다양한 고급 편의사양을 갖췄다는 게 회사 측의 설명이다.

먼저 폴스타 3는 리어 모터에 92㎾h, 듀얼 모터 및 퍼포먼스에 106㎾h 용량의 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 탑재한다. 800V 아키텍처를 적용해 최대 350㎾의 충전 속도를 지원하며, 약 22분 만에 10%에서 80%까지 충전할 수 있다.

국내 인증 기준 1회 충전 시 최대 주행거리는 듀얼 모터 486㎞, 퍼포먼스 438㎞이다. 리어 모터는 WLTP 기준 603㎞이며, 국내 인증 주행거리는 추후 공개될 예정이다.

폴스타 3는 모든 트림에 새롭게 개발된 영구자석 동기식 후륜 모터를 적용했으며, 듀얼 모터 및 퍼포먼스 트림에는 비동기식 전륜 모터를 추가로 탑재했다. 퍼포먼스 트림 기준 최대 출력은 680마력(500㎾)이며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 단 3.9초다.

폴스타 3는 정밀하게 튜닝된 섀시 기술을 통해 편안함과 퍼포먼스의 균형을 갖췄다. 듀얼 모터와 퍼포먼스 트림에는 ZF CDC 듀얼 챔버 에어 서스펜션이 적용돼, 노면 상태에 따라 전자식 댐핑 제어가 가능하다. 운전자는 주행 상황에 맞춰 표준, 민첩함, 단단함 등 세 가지 모드를 선택할 수 있다.

전 트림에는 대형 4-피스톤 브렘보 브레이크가 기본 적용되며, 통풍식 디스크와 알루미늄 프론트 캘리퍼를 통해 안정적인 제동 성능을 제공한다. 퍼포먼스 트림에는 스웨디시 골드 마감이 적용된다.

아울러 플러스 팩 선택 시 제공되는 바워스 앤 윌킨스 오디오 시스템은 1610W 출력과 25개 스피커를 기반으로, 돌비 애트모스와 액티브 로드 노이즈 캔슬링 기능을 통해 몰입감 있는 3D 서라운드 사운드를 구현한다. 또한 ‘애비 로드 스튜디오 모드’를 지원해 실제 음악 제작 환경의 사운드를 차량 내에서 경험할 수 있으며, 동급 최고 수준의 프리미엄 오디오 경험을 제공한다.

폴스타 3는 초당 약 254조 회 연산이 가능한 엔비디아 드라이브 AGX 오린 프로세서를 탑재했다. 강력한 컴퓨팅 성능을 기반으로 첨단 안전 시스템과 배터리 성능, 각종 센서 데이터를 빠르고 지능적으로 제어하며, 향후 새로운 기능을 지속적으로 추가하고 디지털 기능을 개선할 수 있도록 설계됐다.

이 외에도 폴스타 3는 볼보자동차의 최신 안전 기술을 계승한다. 12개의 초음파 센서, 5개의 미드레인지 레이더, 5개의 카메라가 첨단 안전 기능을 지원한다.

디자인을 살펴보면, 폴스타 3는 전기차 전용 SPA2 플랫폼을 기반으로 개발된 E 세그먼트 SUV로, 전장 4900㎜, 전폭 1970㎜, 그리고 1615㎜의 낮은 전고를 갖췄다. 또한 폴스타 3는 프리셉트 콘셉트 디자인을 양산 모델에 최초로 적용한 모델이다.

낮게 설계된 루프 라인, 전면부 독창적인 프론트 윙이 역동적인 이미지를 강조하고, 후면에는 리어 에어로 윙과 사이드 에어로 블레이드가 적용돼 고속 주행 안정성과 공기역학 성능을 강화했다.

실내는 스칸디나비안 미니멀리즘을 기반으로 넓은 공간감과 정제된 분위기를 강조했다. 차콜 색상의 바이오 어트리뷰티드 마이크로테크와 알루미늄 데코를 기본 사양으로 제공한다. 옵션으로 제공되는 동물 복지 나파 가죽 시트는 징크, 차콜 듄 3가지 색상이 블랙 애쉬 데코와 함께 적용된다.

파일럿 팩은 전 트림에 기본 적용되며, 플러스 팩(700만원)과 나파 업그레이드(450만원) 등 주요 패키지 및 옵션을 통해 첨단 운전자 보조 시스템, 프리미엄 사운드, 실내 편의 사양, 고급 소재를 고객 취향에 맞게 선택할 수 있도록 구성했다.

특히, 해외에서는 개별 옵션으로 제공되는 듀얼 챔버 에어 서스펜션을 듀얼 모터 트림부터 기본 적용했으며, 클라이밋 팩과 1.3 메가픽셀 LED 헤드라이트 역시 플러스 팩에 포함시켰다.

또한 고객의 차량 소유 경험 전반을 높이기 위해 ▷5년 또는 10만㎞ 일반 보증 및 소모품 교체 지원 ▷8년 또는 16만㎞ 고전압 배터리 보증 ▷15년 무상 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) ▷LTE 3년 무상 지원 등을 기본 제공한다.

폴스타 3는 ▷리어 모터 ▷듀얼 모터 ▷퍼포먼스등 세 가지 트림으로 출시되며, 오는 9월부터 고객 인도를 순차적으로 진행할 예정이다. 판매 가격은 리어 모터 7790만원, 듀얼 모터 8590만원, 퍼포먼스 9990만원이다.

한편, 폴스타는 지난 2021년 한국 시장 진출 5년 만에 국내 누적 판매 1만대를 달성하며, 프리미엄 전기 수입차 시장에서 존재감을 드러내고 있다.