“서영교, 선거 당일 노태악에게 사적 민원 전화” “몰상식이 법사위원장 다시 맡은 핵심 스펙” “민주당, 선관위와 유착...특검 추천하면 믿겠나”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정점식 국민의힘 원내대표가 2일 “더불어민주당이 선거관리위원회 개혁에 손톱만한 진심이라도 있다면, 서영교 위원장은 법사위원장직을 사퇴하고 특검 추천권은 야당에게 맡겨야 한다”고 주장했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “선관위 개혁은 반드시 해야하고, 철저한 개혁을 위해서는 성역없는 특검 수사가 선행돼야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “6·3 지방선거 당일 서영교 법사위원장이 노태악 전 선관위원장에게 기초의원 이중 기표 방지를 홍보해달라는 통화를 한 것으로 밝혀졌다”며 “선거 당일 국회의원이 선관위원장에게 사적인 통화로 민원 넣은 것 자체가 몰상식한 처사”라고 지적했다.

이어 “본인 지역구에 복수의 민주당 기초위원이 출마한 점을 감안하면 이는 단순한 민원이 아니라 청탁으로 볼 수 있다”며 “서영교 의원이 보여준 이 특출난 몰상식이야말로 이번에 또다시 국회 법사위원장직을 맡을 수 있게 된 핵심 스펙일 것”이라고 꼬집었다. 그러면서 “이렇게 몰상식해야만 후반기 법사위에서 이재명 대통령 공소취소 특검법과 같이 광기 어린 입법 폭주를 주도할 수 있기 때문”이라고 덧붙였다.

정 원내대표는 “집권 여당 국회의원으로부터 청탁 전화를 받은 선관위가 9분 만에 답신을 주면서 민원 대기조처럼 움직이던 바로 그 시각에 많은 국민들은 투표 용지조차 받지 못해 1시간, 3시간, 6시간 넘게 기다려야 했다”며 “선관위는 집권 여당 법사위원장의 요구에는 프리패스를 주고, 국민의 참정권에는 바리케이트를 쳤다”고 했다.

아울러 “당 소속 법사위원장이 선거 당일에 중앙선관위원장에게 사사롭게 청탁성 민원들 전화를 걸 정도로 더불어민주당과 선관위는 깊게 유착된 관계”라며 “이렇게 선관위 유착 정당이 특검을 추천한다면 국민들께서 특검 수사 결과 신뢰할 수 있겠느냐”고 반문했다.