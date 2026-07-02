[헤럴드경제=김주리 기자] 교육용 콘텐츠라도 만 2세 미만 영·유아에게 스마트폰이나 태블릿PC를 보여주는 것은 언어와 정서 발달에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 생애 초기만큼은 스크린 노출 시간을 사실상 ‘0’으로 유지하는 것이 바람직하다고 강조했다.

이번 연구는 영국 리즈대학교, 리즈 트리니티대학교, 애스턴대학교, 러프버러대학교 등 4개 대학이 참여한 연구팀(iADDICT)이 2020년 이후 발표된 관련 논문 48편을 종합 분석해 도출한 결과다. 보고서는 아동 복지 단체인 1001Critical Days Foundation의 의뢰로 작성됐다.

연구진은 출생부터 만 2세까지를 인간의 뇌와 언어 발달이 가장 활발하게 이뤄지는 ‘황금기’로 평가했다. 분석 결과 이 시기 스마트폰이나 태블릿PC를 보는 시간이 1분 늘어날 때마다 아이가 직접 소리 내어 말하는 횟수는 평균 4.9회 감소했고, 부모가 아이에게 건네는 말도 6.6단어씩 줄어드는 것으로 나타났다. 실제 만 2세 무렵 하루 평균 1.5시간 정도 스마트 기기에 노출된 아이들은 언어와 인지 능력 평가에서 평균 이하 점수를 받을 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

스크린 노출은 발달 전반에도 영향을 미쳤다. 연구팀은 생후 6개월 이전부터 스마트 기기에 반복적으로 노출된 영아는 그렇지 않은 아이보다 자폐 스펙트럼 장애 고위험군에 속할 가능성이 약 3배 높았다고 분석했다. 강한 시각 자극이 뇌에 인지 부담을 주는 동시에 실제 놀이와 상호작용 시간을 줄이기 때문이라는 설명이다.

식습관과 신체 건강에도 부정적인 영향이 확인됐다. 스마트 기기를 보며 식사하는 습관이 있는 아이들은 향후 소아 비만 위험이 높았고, 활동량 감소로 인해 만 3세 전후 만성 변비를 겪을 가능성도 커지는 것으로 나타났다.

수면과 시력에도 악영향이 이어졌다. 연구팀은 스크린에서 나오는 블루라이트와 지속적인 시각 자극이 숙면을 방해해 야간 각성을 늘릴 수 있으며, 생후 1년 안에 반복적으로 스마트 기기에 노출될 경우 안구 발달에도 영향을 미쳐 미취학 시기 고도근시나 난시 위험을 높일 수 있다고 분석했다.

연구팀은 이에 “부모가 학습이나 소통, 재미를 목적으로 영아에게 의도적으로 스크린을 보여주는 행위를 단 1분도 허용해서는 안 된다”고 경고했다. “만 2세 미만의 아이들 앞에선 화면을 완전히 치우고 장난감 놀이, 야외 활동, 부모가 계속 말을 거는 시간을 늘려야 아이들의 뇌를 보호할 수 있다”는 설명이다.

전문가들은 영·유아기에는 디지털 기기보다 부모와의 눈맞춤, 대화, 신체 놀이처럼 사람과의 직접적인 상호작용이 뇌 발달에 훨씬 중요한 역할을 한다고 강조한다. 스마트 기기가 육아를 잠시 돕는 수단이 될 수는 있지만, 생애 초기 언어와 정서 발달을 대신할 수는 없는 만큼 가능한 한 스크린 노출을 최소화하는 환경을 만드는 것이 중요하다는 지적이다.