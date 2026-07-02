국가서비스대상 수상에 연이은 성과 업계 최초·유일 25년 연속 1위

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자서비스가 ‘2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 가전제품, 휴대전화, 컴퓨터 애프터서비스(AS) 전 부문 1위를 차지했다고 2일 밝혔다.

이번 수상으로 삼성전자서비스는 지난달 24일 국가서비스대상 가전제품 AS 부문 대상 수상에 이어 전자제품 AS 전 부문에서 경쟁력을 입증했다. 특히 전자제품 AS 업계 최초이자 유일하게 KS-SQI 25년 연속 1위에 오르는 기록도 이어갔다.

세부적으로는 컴퓨터 AS 부문에서 25년 연속, 휴대전화 AS 부문에서 23년 연속 1위를 차지하며 한 번도 정상을 내주지 않았다. 가전제품 AS 부문에서도 통산 22번째 1위를 기록해 역대 최다 수상 기록을 이어갔다.

한국표준협회가 주관하는 KS-SQI는 실제 서비스 이용 고객 평가를 바탕으로 서비스 전문성, 이용 편리성, 사회적 가치 등을 종합 평가해 서비스 품질 수준을 측정하는 지표다.

삼성전자서비스는 AI(인공지능) 기반 서비스 혁신을 통해 고객에게 차별화된 서비스 경험을 제공하는데 주력하고 있다. 업계 최초로 IT 제품 원격 상담 서비스를 도입한 데 이어 스마트폰과 가전제품까지 서비스를 확대해 엔지니어 방문 없이도 제품 점검을 받을 수 있도록 지원하고 있다.

또 스마트싱스와 연동한 ‘가전제품 원격진단(HRM)’ 서비스를 통해 AI가 제품 상태를 분석하고 고객에게 최적의 조치 방안을 안내한다. 서비스 운영 과정에서도 AI 기반 데이터 분석 시스템을 활용해 지역과 제품 특성, 수리 유형 등을 고려한 최적의 엔지니어를 배정하고 있다.

휴대전화 AS의 경우 서비스센터 예약 서비스를 전국으로 확대해 고객이 원하는 시간에 제품 점검을 받을 수 있도록 했으며, 도서·산간 지역에는 점검 장비를 갖춘 차량을 운영하고 낙도 지역까지 엔지니어가 직접 방문해 출장 서비스를 제공하고 있다. 산불과 수해 등 재난 발생 시에는 특별서비스팀을 긴급 파견해 제품 점검과 수리를 지원한다.

삼성전자서비스는 디지털 기반 고객 지원 체계를 지속 확대하며 차별화된 서비스 경험 강화에 나선다는 방침이다. 김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 “한국서비스품질지수에서 가전, 휴대전화, 컴퓨터 AS 전 부문 1위에 선정돼 감사드린다”며 “앞으로도 언제 어디서나 삼성전자 제품을 편리하게 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.