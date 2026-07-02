[헤럴드경제=김주리 기자] 정부가 하반기에도 테슬라 차량에 대한 전기차 구매 보조금을 유지하기로 결정한 지 하루 만에 테슬라코리아가 주요 차종 판매가격을 최대 700만원 인상했다. 업계에서는 보조금 지원이 확정되자마자 가격을 올린 것 아니냐는 시선도 나오고 있다.

1일 업계에 따르면 테슬라코리아는 이날부터 ‘모델3 프리미엄 롱레인지 RWD’ 판매가격을 기존 5299만원에서 5999만원으로 700만원 인상했다.

‘모델3 RWD’와 ‘모델3 퍼포먼스’ 가격도 각각 500만원 오른 4699만원, 6999만원으로 조정됐다.

‘모델Y 프리미엄 롱레인지 AWD’와 ‘모델Y L’ 역시 각각 300만원씩 올라 6699만원, 7299만원에 판매된다.

가격 조정 시점도 관심을 끌고 있다. 전날 기후에너지환경부가 테슬라코리아를 포함한 27개 업체를 ‘전기차 보급사업 수행자 선정 평가’ 통과 대상으로 발표하며 하반기에도 구매 보조금을 유지하기로 결정한 직후 가격이 인상됐기 때문이다.

기후부는 전기차 제작·수입사의 기술개발 역량과 공급망 기여도, 환경정책 대응 등을 종합 평가해 수행자를 선정했다. 중국 BYD(비야디)는 이번 평가를 통과하지 못해 하반기 보조금 지원 대상에서 제외됐다.

이를 두고 업계 일각에서는 테슬라가 보조금 유지 여부를 확인한 뒤 가격을 조정한 것 아니냐는 해석도 나온다. 다만 이번 평가는 차량 가격이 아니라 기업의 기술개발 역량과 공급망 기여도 등을 평가한 것으로, 판매가격은 심사 대상에 포함되지 않았다.

일부 소비자들의 아쉬움도 커지고 있다. 전날 계약한 구매자의 경우 하루 차이로 최대 700만원 오른 가격을 적용받게 되면서 예상보다 훨씬 큰 부담을 떠안게 된 셈이다. 온라인 커뮤니티에서도 “하루 차이로 수백만원이 달라졌다”며 당혹스럽다는 반응이 이어졌다.

테슬라코리아는 가격 인상이 보조금과는 무관하다는 입장이다. 테슬라코리아 관계자는 “그동안 환율, 원자재 가격 상승 등으로 가격 인상 압박이 있었다”며 “보조금과 관련 없이 어쩔 수 없이 인상하게 됐다”고 설명했다.

테슬라는 올해 국내 전기차 시장에서도 가파른 성장세를 이어가고 있다. 올해 1~5월 국내 판매량은 4만5020대로 지난해 같은 기간보다 250.8% 증가했다. 이 가운데 모델Y가 3만4171대, 모델3가 8447대를 기록하며 판매를 견인했다.

업계에서는 전기차 보조금 유지와 가격 인상이 동시에 이뤄지면서 소비자들의 가격 민감도가 한층 높아질 것으로 보고 있다. 향후 경쟁 브랜드들이 가격 정책으로 맞대응에 나설지, 테슬라의 판매 호조가 이어질지도 하반기 국내 전기차 시장의 주요 변수로 꼽힌다.