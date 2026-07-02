농촌중심지활성화 1곳·기초생활거점 14곳 선정 2027년부터 5년간 문화·복지·생활 인프라 확충 전남 장흥 관산읍 등 신규 대상…농촌 정주여건 개선

[헤럴드경제=김선국 기자] 농촌 지역의 문화·복지·생활 인프라 확충을 위해 전국 15개 지구에 최대 150억원이 투입된다.

농림축산식품부는 내년 일반농산어촌개발사업 신규 대상지로 농촌중심지활성화사업 1개 지구와 기초생활거점조성사업 14개 지구 등 모두 15개 지구를 선정했다고 2일 밝혔다.

사업은 농촌지역 읍·면 중심지에 문화·복지·여가 등 기초생활 인프라를 확충하고, 이를 배후마을까지 연계해 정주여건과 주민 삶의 질을 높이기 위한 것이다.

농촌중심지활성화사업에는 전남 장흥군 관산읍이 선정됐다. 기초생활거점조성 1단계 사업에는 경기 광주시 남종면과 충북 음성군 생극면, 괴산군 소수면, 전남 함평군 손불면, 곡성군 죽곡면, 순천시 월등면·황전면, 경남 밀양시 상동면 등 8곳이 포함됐다. 2단계 사업에는 경기 양평군 개군면과 강원 영월군 무릉도원면, 전북 남원시 사매면, 부안군 하서면, 전남 곡성군 목사동면, 무안군 몽탄면 등 6곳이 선정됐다.

선정 지역에는 내년부터 5년간 농촌중심지활성화사업은 지구당 최대 150억원, 기초생활거점조성 1단계는 최대 60억원, 2단계는 최대 20억원이 지원된다.

농촌중심지활성화 대상지인 전남 장흥군 관산읍은 행정복지센터와 문화복지센터를 통합 조성해 문화·복지·행정 서비스를 한곳에서 제공할 계획이다. 농식품부는 이를 통해 주민들의 생활 편의와 건강증진 서비스를 함께 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서정호 농식품부 농촌재생지원팀장은 “일반농산어촌개발사업은 농촌지역에 필요한 기초생활 인프라를 확충하고 중심지 서비스를 배후마을까지 연계하는 핵심 사업”이라며 “주민들이 삶의 질 향상을 체감할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.