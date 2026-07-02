[헤럴드경제=양대근 기자] 고용진 제38대 국회사무총장은 지난 1일 오후 조정식 국회의장으로부터 임명장을 수여받은 직후 국회접견실에서 취임인사를 갖고 본격적인 업무를 시작했다.

이날 취임인사에는 고 사무총장을 비롯해 입법차장, 사무차장, 위원회 수석전문위원, 국회사무처 부서장, 국회도서관·국회예산정책처·국회입법조사처·국회기록원 기획관리관 등이 참석했다.

고 사무총장은 취임인사에서 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술 발전 등 급변하는 환경을 언급하며, 국회의원의 입법 및 정책 활동을 원활하게 뒷받침하기 위한 국회의 준비된 역할을 강조했다.

이와 함께 “지금까지 전문성과 헌신성으로 잘 해오셨다. 의원들이 제때 제 일을 하려고 할 때 늘 준비가 돼 있는 국회가 돼야 한다”며 “언제든 국회의원이 성과를 내고자 할 때 준비가 돼 있어야 한다”고 밝혔다.

아울러 국회사무처는 의장의 지휘·감독을 받아 국회 및 국회의원의 입법활동과 국회의 행정업무에 관련된 사무를 처리한다는 점을 언급하면서 “국회사무총장은 정치의 주인공이 아니라 뒷받침하는 역할이다. 국회사무처 직원들도 마찬가지”라며 국회 직원들이 개선된 업무환경에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원할 것을 약속했다.