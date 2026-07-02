2년 지연된 KDDX 재시동 방사청 “절차 이상 없음”

[헤럴드경제=전현건 기자] 한화오션이 7조8000억원 규모의 한국형 차기구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조에 대한 우선협상대상자로 최종 선정됐다.

2일 관련업계에 따르면 방위사업청은 전날 업체 선정평가를 통해 KDDX 상세설계 및 선도함 건조사업우선협상대상자로 한화오션을 확정했다고 밝혔다. 향후 계약 금액과 기간 등 구체적인 조건을 협상한 뒤 계약을 체결할 예정이다.

방사청은 지난 3월 사업 입찰공고 이후 입찰에 참여한 한화오션과 HD현대중공업을 대상으로 현장 실사와 제안서 평가 등을 거쳐 이날 우선협상대상자를 발표했다.

앞서 방사청은 지난달 11일 한화오션과 HD현대중공업이 참여한 KDDX 제안서 평가 결과 한화오션이 앞섰다고 통지했다. 양사 점수 차는 약 0.59점으로 알려졌다.

승부는 HD현대중공업에 적용된 보안 감점에서 갈렸다. HD현대중공업은 임직원들이 KDDX 사업 관련 군사기밀을 촬영해 유출한 혐의로 유죄 판결을 받아 1.2점의 보안 감점을 받았다. HD현대중공업은 평가 결과에 반발해 이의신청을 냈다.

하지만 방사청은 HD현대중공업의 이의신청을 검토한 후 이를 기각했고, 전날 한화오션 선정 결과를 확정했다.

방사청은 제안서 평가 결과공개 이후 관련 규정과 절차에 따라 업체대상 평가결과 설명(디브리핑)과 이의신청에 대한 검토를 진행했으며, 평가결과에 이상이 없음을 최종 확인했다고 밝혔다.

방사청 관계자는 “각 업체에 협상대상업체 및 협상우선순위 결정 결과를 통보했다”며 “향후 우선순위 업체와 협상을 진행할 예정”이라고 설명했다.

이어 “앞으로도 관련 법령과 규정에 따라 공정하고 적법하게 사업을 추진할 것”이라며 “전력화 일정에 차질이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

KDDX는 7000톤급 구축함 6척을 국내 기술로 확보하는 첫 번째 국산 이지스급 함정 건조 사업이다.

KDDX 사업 우선협상대상자로 선정된 한화오션은 KDDX 개념설계를 통해 통합전기추진체계, 통합네트워크, 병력절감 자동화 기술 등 첨단 함정을 위한 핵심기술 기반을 마련했다. 또 신개념 함정 설계와 함정의 생존성 향상을 위한 자체 연구 등 첨단 함정 개발을 위한 지속적인 연구와 투자를 통해 KDDX 상세설계 및 선도함 건조를 위한 준비를 해왔다.

한화오션은 사업이 2년 이상 지연된 만큼, 첨단 기술력을 바탕으로 KDDX 적기전력화를 위해 최선을 다한다는 방침이다.

한화오션 관계자는 “KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업의 우선협상대상자로 선정된 것에 대해 막중한 책임감을 느끼고 있다”며 “첨단 함정 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 우선협상대상자로 지정된 만큼, 정부와 협상에 성실히 임해 사업 정상화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.