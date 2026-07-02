프로젝트 관리·설계 검토에 AI 플랫폼 도입 해상풍력 O&M 플랫폼 공동 개발 추진

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK AX가 한국전력기술과 손잡고 발전·에너지 산업의 인공지능 전환(AX)에 나선다. 발전소 설계와 프로젝트 관리, 운영·유지보수 등 복잡한 엔지니어링 업무에 AI 플랫폼과 에이전트를 적용해 생산성과 운영 효율을 높이겠다는 구상이다.

SK AX는 경기도 성남시 SK U타워에서 한국전력기술과 ‘발전·에너지 산업 분야 AX 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다.

한국전력기술은 국내 유일의 발전소 종합설계기관으로, 원전 설계 분야에서 경쟁력을 쌓아왔다. 최근에는 소형모듈원전(SMR), 재생에너지 등 에너지 산업 변화에 맞춰 AX 기반 업무 혁신을 추진하고 있다.

발전·에너지 산업은 설계, 프로젝트 관리, 운영, 유지보수, 안전관리 등 여러 업무가 방대한 기술 데이터와 연결돼 있어 현장 업무에 맞는 AI 활용 구조를 설계하는 것이 중요하다. 이번 협약에 따라 양사는 한국전력기술의 경영관리 등 백오피스 영역부터 발전소 설계·운영 등 핵심 사업 영역까지 단계적으로 AX 적용 범위를 넓힌다.

우선 SK AX는 한국전력기술의 전사 업무 효율화를 위해 자사 AX 플랫폼인 ‘AXgenticWire AiPMO’와 ‘AXgenticWire NPO Agent Builder’를 단계적으로 도입한다. AiPMO는 발전·에너지 프로젝트의 제안, 착수, 일정·비용 관리, 리스크 점검, 성과 관리 등을 지원하는 AI 프로젝트 관리 플랫폼이다. NPO Agent Builder는 현업 구성원이 직접 업무용 AI 에이전트를 만들어 기술 문서 검색·요약, 프로젝트 이슈 점검, 설계 자료 검토 등 반복 업무에 활용할 수 있도록 돕는다.

양사는 발전·에너지 산업에 특화된 AI 과제도 공동 발굴한다. 해상풍력 최적 설계, AI 스마트 관제 시스템 개발 등 설계부터 운영·유지보수에 이르는 영역에서 협력하고, 발전량 예측과 예지정비, 자산관리를 지원하는 ‘해상풍력 O&M 플랫폼’도 공동 개발할 계획이다. 해당 플랫폼은 국내 해상풍력 사업뿐 아니라 글로벌 프로젝트 대상 사업화도 검토한다.

김완종 SK AX 사장은 “발전·에너지 산업은 설계부터 운영, 유지보수에 이르기까지 AI 혁신 수요가 빠르게 확대되고 있는 분야”라며 “이번 협력을 통해 발전·에너지 산업 분야 전반의 프로세스, 운영체계, 거버넌스 등에서 실질적인 성과를 만들어 내는 AI 증강(AI Augmentation) 체계로 연결해 나가겠다”고 말했다.

김태균 한국전력기술 사장은 “이제 발전 산업과 엔지니어링 분야에서 AX는 선택이 아닌 필수 과제로, 현장과 현업에 실질적으로 도움이 되는 혁신을 만들어 가야 할 시점” 이라며, “한국전력기술이 보유한 세계적 수준의 전문성과 SK AX의 AI 기술 역량을 결합해 미래 발전 산업의 새로운 혁신 표준을 제시하겠다”고 말했다.

한편 SK AX는 제조·금융 등 주요 산업군에서 AX 협력 범위를 넓히고 있다. SK하이닉스와는 자율형 공장 전환을 추진하고 있으며, 씨에스윈드와는 글로벌 제조 AX 모델을 구현했다. 신한금융그룹과는 1인 1 금융 에이전트 모델 설계를 위한 협력을 진행 중이다.