[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데백화점이 3일부터 12일까지 ‘롯데웨딩멤버스’ 고객을 대상으로 ‘웨딩페어’를 진행한다고 2일 밝혔다.

‘롯데웨딩멤버스’는 예비·신혼부부를 위한 롯데백화점의 웨딩 전용 멤버십 프로그램이다. 결혼식장 계약서 등의 예식 관련 서류를 증빙하면 무료로 가입할 수 있다. 가입일부터 9개월 동안 대상 브랜드에서 구매한 금액을 ‘웨딩마일리지’로 적립하면 누계액의 최대 7%를 롯데상품권으로 돌려받을 수 있다.

‘웨딩마일리지 더블 적립 이벤트’가 눈에 띈다. 행사 참여 브랜드에서 구매한 금액의 최대 두 배 상당을 웨딩마일리지로 전액 적립해주는 한정 행사다. ‘더블 적립’ 대상 브랜드에서 500만원을 결제하면 실적 금액을 1000만원으로 인정받아 상품권을 최대 두 배까지 더 받을 수 있다.

행사에는 12개 상품군, 160여개의 브랜드가 참여한다. ‘디올’, ‘프라다’, ‘구찌’, ‘보테가 베네타’ 등 명품 브랜드부터 ‘그라프’, ‘예거르쿨트르’, ‘피아제’ 등 럭셔리 주얼리·워치 브랜드까지 인기 브랜드가 총출동한다. 가구, 가전, 침구 등 혼수 상품군도 있다.

주얼리 브랜드 ‘쇼메’와 함께하는 ‘웨딩 주얼리 프라이빗 뷰잉’ 이벤트도 진행한다. 3일부터 9일까지 잠실점 프라이빗룸에서 전문 매니저의 전담 일대일 상담 서비스를 제공한다. 체험 당일 쇼메의 웨딩 주얼리를 구매하면 웨딩마일리지 적립에 더해 3% 상당의 롯데상품권을 추가로 증정한다.

한편 웨딩페어 기간 웨딩마일리지를 처음으로 적립하는 고객에게는 추첨을 통해 ‘시그니엘’ 등의 롯데호텔 계열사에서 사용할 수 있는 롯데호텔 1박 2일 숙박권을 증정한다.