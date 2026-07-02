자국 전 해역 ‘S-101’ 구축…세계 최초 국제표준 적용 수심·조류·항행정보까지 제공…선박 안전·디지털 항해 강화 3일부터 808개 해역 서비스 시작

[헤럴드경제=김선국 기자] 우리나라가 세계 최초로 자국 전 해역에 차세대 국제표준 전자해도를 구축했다. 선박은 기존보다 수심과 조류, 항행정보 등을 더 정확하게 확인할 수 있게 되면서 항해 안전성과 해양 디지털 서비스도 한층 강화될 전망이다.

해양수산부 국립해양조사원은 오는 3일부터 우리나라 연안 전 해역을 대상으로 차세대 국제표준 전자해도인 ‘S-101 전자해도’를 공식 제공한다고 2일 밝혔다.

전자해도는 선박이 바다에서 항로를 찾을 때 사용하는 디지털 해도로, 수심과 해안선, 암초, 항로, 등대 등 운항에 필요한 정보를 제공한다. 새롭게 도입되는 S-101 전자해도는 국제수로기구(IHO)가 마련한 차세대 국제표준으로, 기존 전자해도보다 조석과 조류, 항행정보 등 다양한 해양정보를 담을 수 있다.

국립해양조사원은 부산항과 인천항 등 주요 항만을 포함한 전국 연안 808개 해역(Cell)에 대해 S-101 전자해도를 구축했다. 자국 관할 해역 전체를 차세대 국제표준 전자해도로 제작·간행한 것은 세계 최초라고 설명했다.

국립해양조사원은 서비스에 앞서 지난 5월과 6월 실제 선박을 이용한 두 차례의 해상 실증을 마쳤다. 1차에서는 전자해도의 표시와 작동 상태를, 2차에서는 S-100 기반 해양정보 연계 기능과 서비스 적용 가능성을 점검했다.

차성신 국립해양조사원장 직무대리는 “S-101 전자해도 간행은 차세대 디지털 항해환경 구축의 출발점”이라며 “국제표준 확산과 해양 데이터 산업화도 함께 추진해 나가겠다”고 말했다.